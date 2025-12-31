El Premio The Best no va más: FIFA tomó importante decisión

La FIFA prepara un cambio profundo en uno de sus eventos más emblemáticos. Sin hacer demasiado ruido, la entidad que preside Gianni Infantino decidió reformar por completo la premiación que durante casi una década reconoció a los mejores del fútbol mundial, abriendo la puerta a una nueva etapa que comenzará en 2026.

The Best se despide: fin de una era en la FIFA

Desde 2016, tras su separación de France Football, la FIFA creó los premios The Best como su propia gala anual, consolidándolos dentro del calendario del fútbol internacional. Durante años, la ceremonia distinguió a los mejores jugadores, entrenadores y figuras del balompié masculino y femenino.

Sin embargo, de cara a 2026, Infantino tomó la decisión de eliminar oficialmente los premios The Best. El cambio se da luego de un acuerdo firmado con el Dubai Sports Council, organismo que asumirá la organización del nuevo evento que reemplazará a la tradicional gala de la FIFA.

Una nueva ceremonia en Dubái y un modelo diferente de premios

A partir de 2026, la FIFA celebrará una nueva ceremonia anual de premiación en Dubái, ciudad que se convertirá en la sede oficial del evento. El propio Infantino confirmó la noticia a través de sus redes sociales, destacando que se tratará de un espectáculo renovado para honrar “los mejores logros del fútbol mundial”.

El acuerdo genera expectativa, ya que los organizadores están vinculados a los Globe Soccer Awards, lo que abre el debate sobre el formato, los criterios de votación y el peso que tendrán jugadores, entrenadores y aficionados en la elección de los ganadores.

La FIFA le pone punto final a los premios The Best y apuesta por una gala completamente nueva a partir de 2026. Con Dubái como escenario y un modelo aún por descubrir, el fútbol mundial entra en una etapa de transición en sus reconocimientos individuales, dejando abiertas muchas preguntas sobre cómo se premiará, a partir de ahora, a las grandes figuras del juego.