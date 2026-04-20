Luis Díaz logró increíble récord: el mejor de las 5 grandes ligas de Europa

Luis Fernando Díaz no deja de sorprender y sigue logrando reconocimientos a nivel internacional gracias a sus condiciones. El pasado domingo 19 de abril, Lucho se consagró campeón de la Bundesliga en su primera temporada vistiendo los colores del Bayern Múnich.

De esta manera, el colombiano ya agregó a su palmarés títulos en Colombia, Portugal, Inglaterra y ahora en Alemania.

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Lucho logró increíble récord

En la victoria 4-2 sobre Stuttgart, con la que Bayern Múnich aseguró anticipadamente el título de la Bundesliga, Luis Díaz logró un importante récord, que lo pone como el mejor de las cinco grandes ligas de Europa.

Y es que Lucho se convirtió en el primer jugador, en la temporada 2025/2026, de las cinco grandes ligas de Europa, que supera la barrera de los 13 goles (registra 15) y 13 asistencias.

El colombiano está por encima de sus compañeros de equipo Harry Kane (32 goles y cinco asistencias) y Michael Olise (12 goles y 13 asistencias).

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Adicionalmente, Díaz supera al español Lamine Yamal, que con 15 goles y 12 asistencias, sería el próximo jugador en conseguir el registro.

Finalmente, Lucho es el primer futbolista en lograr estos números en la Bundesliga desde hace 20 temporadas.

Lucho va por su próximo título con Bayern Múnich

Después de conquistar la Bundesliga, Luis Fernando Díaz podría ganar hasta dos títulos más con Bayern Múnich en la temporada 2025/2026.

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El próximo reto de Lucho está en llegar a la fina de la Copa de la Alemania, ya que este miércoles 22 de abril se enfrentará con Bayer Leverkusen en las semifinales.

Posteriormente, el colombiano, con Bayern, chocará con París Saint Germain en la ronda semifinal de la UEFA Champions League.