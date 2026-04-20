Le competiría el puesto a Luis Díaz y ya respondió si quiere ir al Bayern Múnich

Desde hace varios días, en el territorio europeo, se viene afirmando que Bayern Múnich de Alemania estaría muy interesado en contar con los servicios del atacante Anthony Gordon, de 25 años.



Anthony Gordon milita en Newcastle United de la Premier League de Inglaterra. Se reporta desde el viejo continente que Gordon iría al conjunto bávaro para ser suplente y ser la principal competencia del colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.



Tras el aviso de la posibilidad del traspaso, surgió nueva información. De acuerdo con Sky Sport, Anthony Gordon le comunicó a su entorno que está interesado en irse a jugar a la Bundesliga.

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Gordon tiene buena disposición

“Según nuestras fuentes, Anthony Gordon ya ha informado a su entorno que estará abierto a un traspaso al Bayern Múnich. El internacional inglés ve este posible movimiento como un paso lógico en su progreso, particularmente inspirado por el reciente éxito de Michael Olise. El traspaso del Crystal Palace al Bayern, con una rápida adaptación y actuaciones convincentes, reforzó la idea de Gordon de que tal elección podría ser beneficiosa para el resto de su carrera”, señaló el portal.

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Habrá reunión

En los próximos días, dirigentes del Bayern Múnich, que ya se coronó como campeón de la Bundesliga y que es firme candidato a ganar la Uefa Champions League, se reunirían con los agentes del jugador para empezar a encaminar la gestión.



A su vez, “en el lado de Newcastle, la puerta no está cerrada a la salida. El club inglés incluso anticipa esta posibilidad: ya se ha establecido una lista de sustitutos y se han establecido contactos con varios perfiles específicos. Esto indica claramente que las Urracas esperan una ofensiva concreta del Bayern Múnich en un futuro próximo, posiblemente antes del Mundial”, continúa Sky Sport.

No se conoce el precio

“En cuanto al aspecto financiero, todavía no se ha confirmado ninguna suma precisa. A pesar de algunas especulaciones en la prensa, los debates sobre este aspecto aún se encuentran en una fase preliminar. El expediente dependerá en gran medida del avance de las conversaciones con los representantes del jugador, quienes juegan un papel central en la estructuración de esta operación”, sentenció el medio, entre otras cosas más.



El fichaje, si se termina llevando a cabo, se haría oficial después de lo que será la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México.









