Emelec hace limpieza total: las 12 bajas confirmadas

A Emelec le ha tocado pasar obstáculos para seguir en forma y para competir dentro de la Liga Ecuabet. Tuvo sanciones fuertes de la FIFA para las ventanas de mercados de fichajes, y hasta una resta de puntos para iniciar el 2025 que complicó al club tanto deportiva como administrativamente. Se repuso y entró a fases finales para intentar sellar una clasificación a Copa Sudamericana que no se dio.

Vea también: Se conoció la posición de los colombianos en el ranking IFFHS: Hay sorpresas

La intención de los altos mandos de Emelec es poder salir de estas situaciones complejas en términos económicos y poder regresar a competencia para buscar volver a ser protagonista en copas internacionales. Si no arregla las deudas que todavía tiene con exjugadores del club o con la plantilla actual, Emelec seguirá en el ojo del huracán de la FIFA.

De hecho, para este 2026 el club ya arregló con Miller Bolaños que estaba en Guayaquil City en el año pasado. Bolaños regresa a Emelec, pero deberá esperar a que el elenco eléctrico se ponga al día con los pagos, puesto que todavía tiene una sanción en curso que impide inscribir nuevos jugadores.

Por todas estas decisiones que ha tomado el ente que regula el fútbol a nivel mundial, Emelec pondría mano dura para con varios de sus jugadores que no estarían en el 2026 para buscar las primeras posiciones de la Liga Ecuabet. Algunos por decisiones técnicas, otros porque no se les renovaría el contrato expirado a finales del año.

LAS 12 BAJAS QUE TENDRÁ EMELEC PARA EL 2026

De acuerdo con información que llega desde KCH Radio, el club ecuatoriano presentará 12 bajas para la pretemporada y para la Liga Ecuabet en el siguiente año. La consigna es renovarse y pelear por títulos nacionales y por cupos a copas internacionales.

Le puede interesar: Villa destapó todo en Argentina: decisión inminente al interés de River

Entre los primeros nombres de los jugadores que no tendrán en cuenta para el 2026 aparecen futbolistas como Roberto Garcés, Maicon Solís, Jackson Rodríguez, Juan Pablo Ruiz, Facundo Castelli y Jeremy Valverde, estos seis no fueron renovados. También están Diogo Bagüí, Luis Caicedo, Alfonso Barco, Cristian Cueva, Alexander González y Jaime Ayoví.

Según este medio podría haber otras dos ausencias para el 2026. Se trata de Luis Fernando León y Pedro Ortiz que buscarían la salida por el tema económico por el que pasa Emelec y del que no ha podido salir hace años. Se trata de Luis Fernando León y Pedro Ortiz que tienen un pie afuera de la institución.

Seguramente con el inconformismo del tema de las deudas podría haber más ausencias dentro del plantel para el 2026. Por ahora, la única incorporación es Miller Bolaños que no ha podido ser inscrito hasta que no salgan de esa sanción que les impuso la FIFA de inscribir jugadores a la plantilla.

Lea también: Un delantero con pasado en Racing podría llegar a Atlético Nacional

Por ahora, tampoco hay novedades de los inicios preparativos de la Liga Ecuabet 2026 para Emelec. El club ha optado por pensar en el proyecto deportivo, definir salidas y posibles llegadas antes de comenzar la pretemporada respectiva.