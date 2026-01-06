Villa destapó todo en Argentina: decisión inminente al interés de River

En un fútbol tan pasional y donde las rivalidades tienen mucho protagonismo parece inviable que haya movimientos de jugadores de Boca Juniors a River Plate o de otros clubes con clásicos característicos. Sin embargo, ante el interés de equipos, jugar es lo que cobra importancia y es lo que prima.

Justamente, Sebastián Villa dejó huella en Boca Juniors en donde marcó el comienzo de una carrera positiva a nivel internacional hasta que llegó el problema con la Justicia argentina por el presunto caso de abuso sexual a su expareja. Quedó mal con el cuadro ‘Xeneize’ que buscó su salida y terminó en Bulgaria.

Regresó a Argentina mientras seguía investigado. Fue absuelto y brilló en Independiente de Rivadavia, algo que le permitió tener mercado en Sudamérica con intereses del Brasileirao con Flamengo en la pelea y en suelo argentino con Racing de Avellaneda y ahora apareció como opción para reforzar a River Plate.

Gustavo Costas lo tenía como opción y parece que Marcelo Gallardo también lo ha marcado como una de las prioridades. Convencerlo parecía difícil por lo identificado que está con Boca Juniors, pero el extremo antioqueño rompió el silencio con una decisión que ilusiona al hincha riverplatense.

LA DECISIÓN DE SEBASTIÁN VILLA AL INTERÉS DE MARCELO GALLARDO

Para quien esté interesado por contratar a Sebastián Villa tendrá que, inicialmente, poner sobre la mesa millones. Independiente de Rivadavia no se baja de 12 millones de dólares, una cifra que parece impagable. La pretensión es poder bajar esa suma para definir un movimiento a River Plate ante el pedido de Marcelo Gallardo que cada vez toma más fuerza.

Con el presidente de Independiente de Rivadavia, Daniel Vila, Sebastián firmó un pacto de salida en caso de que llegue una oferta interesante. Sin nada concreto por parte de River Plate, el colombiano se dejó querer por el entrenador ‘Millonario’ y tomó una decisión.

Fue el lunes 5 de enero cuando en Picado TV, Sebastián Villa habló sin tapujos sobre Boca Juniors y sobre ese interés del elenco riverplatense, “he hablado con mi representante y me gustaría jugar en River. Esperemos que con el presidente de Independiente Rivadavia se pongan de acuerdo las partes. Soy futbolista y mi trabajo es jugar al fútbol. Sabemos lo que significa River y esperemos que las partes se pongan de acuerdo. Yo en las negociaciones no me meto. Es el futuro mío y de familia, si se da esta oportunidad lo voy a aprovechar de la mejor manera”.

Afirmó que es el momento propicio para pensar en su salida de Independiente de Rivadavia gracias a esa facilidad que tiene por medio del contrato firmado con Daniel Vila, presidente del club, “tenemos una excelente relación y llegamos a un acuerdo que yo me voy a ir del club en este mercado. Salimos campeones, el equipo entró en Copa Libertadores y yo cumplí mi palabra. Es el momento justo”.

SEBASTIÁN VILLA OLVIDÓ A BOCA JUNIORS

Posteriormente, le preguntan concretamente por su etapa en La Bombonera en donde sentenció que ya todo queda atrás y que no hay ningún inconveniente con cambiar de vereda en Buenos Aires, “lo de Boca es pasado, yo estoy concentrado en mi presente... si se me da la oportunidad de ir a River, voy a dar todo, como lo hice en Mendoza y en Bulgaria. Todo el mundo sabe que soy hincha de Atlético Nacional de Medellín”.

Pese a esto, es un jugador muy identificado con los colores de Boca Juniors, no solo por su pasado en el club, sino por las veces que enfrentaba a River Plate con Independiente de Rivadavia. Cada ocasión en la que marcaba goles ante los riverplatenses hacía gestos que aludían a la rivalidad que hay entre estos dos clubes.

Los hinchas y el costoso pase para fichar a Sebastián Villa parecen ser los primeros obstáculos que tiene por delante River Plate en una posible negociación para fichar al antioqueño. No obstante, por los lados de Villa ya hay interés en jugar en el Monumental de Núñez.