Para Emelec el 2025 fue un año de buenos resultados entre lo que cabe en medio de la crisis que tiene tanto deportiva, como administrativamente, siendo este el dolor de cabeza para los directivos, jugadores y cuerpos técnicos. Quedaron en fases finales para poder acceder a la Copa Sudamericana, pero no pudieron mantenerse en las primeras dos posiciones para jugar la fase previa del torneo internacional.

Infortunadamente, Emelec ha tenido que saldar varias deudas desde el 2024 hasta la fecha. Los oriundos de Guayaquil suman sanciones por parte de la FIFA que vienen desde la imposibilidad de fichar jugadores en el libro de pases, ni poder inscribir a nuevas fichas. Además, las penalizaciones también tienen impacto en lo deportivo con una resta de unidades en el segundo torneo del 2024.

Emelec juega con fuego y ha estado al borde de la desafiliación y el descenso, especialmente ahora que El Nacional descendió por una recurrente sanción económica. Los eléctricos arrancaron la Liga Ecuabet en 2024 con una resta de tres puntos y el resultado fue negativo quedando últimos con apenas nueve unidades.

LA NUEVA RESTA DE PUNTOS QUE LE CAYÓ A EMELEC

Después de esa penalización de unidades en 2024, el club volvió a recurrir en impagos y la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tomó la medida de sancionarlos con la resta de tres puntos arrancando esta Liga Ecuabet. En ese sentido, están en el grupo de descenso.

La razón en esta ocasión tiene que ver con falta de pagos recurrentes semestre tras semestre. Ya ha estado en ojos de la FIFA y ahora de la FEF. La comisión afirmó que, “esta Comisión tomó conocimiento de las obligaciones económicas de plazo vencido mantenidas por el CLUB SPORT EMELEC con sus acreedores: Guayaquil City F.C., Jhon Jairo Sánchez Enrique, Club Independiente del Valle, Aníbal Leguizamón Espínola, Agustín Corcoglioniti, Tommy Chamba Chenche, Gilmar Napa Caicedo, Elkin Israel Muñoz Calderón y José Luis Chiriboga Merino”.

Emelec ya había sido notificado en varias ocasiones que debía pagarles a estos jugadores y saldar las impresionantes deudas que tienen. Justamente, la Comisión Disciplinaria avisó que el elenco guayaquileño tenía plazo hasta las 5 de la tarde del viernes 9 de enero y después del límite de horario, no hubo pruebas de la cancelación total de los pagos.

LA SANCIÓN PODRÍA SER PEOR PARA EMELEC

La FEF fue mucho más directa con la posibilidad de sufrir una sanción peor en caso de que no paguen lo que adeudan. El torneo liguero arrancará a partir del 20 de febrero y la resta de unidades podría ser mayor hundiendo mucho más a Emelec en esta temporada.

Y es que, la Comisión Disciplinaria escribió que, “Apercibimiento por reincidencia: Se apercibe al CLUB SPORT EMELEC que, en caso de incurrir en falta de pago por segunda ocasión, ya sea con los mismos o con acreedores distintos, será sancionado con la pérdida de SEIS (6) PUNTOS adicionales, conforme lo dispuesto en el artículo 150.2.b”.

Un golpe grande para Emelec que, como pasó hace dos años, no pudo salir de las últimas posiciones tras la resta de unidades. Caer en el fondo puede poner en riesgo su continuidad en la Serie A de la Liga Ecuabet.