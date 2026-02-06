Sorpresivo: Juan Cruz Real reveló si tuvo ofertas de la Liga BetPlay

Sin duda alguna, el nombre de Juan Cruz Real siempre retumba en la Liga BetPlay. El entrenador argentino de 49 años dejó su huella en el América de Cali con su único título como director técnico en el 2020 ganando la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano.

Durante su experiencia en la Liga BetPlay, Juan Cruz Real dirigió desde el 2017 hasta el 2023. Seis años en los que estuvo en el banquillo de cinco equipos, iniciando en Alianza Petrolera (Alianza Valledupar FC actualmente), Jaguares de Córdoba, América de Cali, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima. Sin embargo, hubo rumores de su regreso a Colombia.

Y es que, tras terminar su gestión con el Deportes Tolima, el tandilense dirigió a Belgrano de Córdoba y a la Universidad de Concepción de Chile, tomando dicho cargo el 1 de enero de 2026. En el programa Planeta Fútbol, Juan Cruz Real contó detalles acerca de posibles regresos a la Liga BetPlay.

¿HUBO OFERTAS DE COLOMBIA PARA CONTRATAR A JUAN CRUZ REAL?

Cuando Juan Cruz Real terminó su gestión en Belgrano de Córdoba el 26 de noviembre de 2024. El nombre del argentino habría sido puesto en posibles equipos de la Liga BetPlay. Independiente Santa Fe, un regreso al Junior o al América, Millonarios, además de Atlético Nacional fueron los rumores que acercaban al tandilense de nueva cuenta en Colombia.

Estuvo un año y dos meses sin ningún cargo y tomaba fuerza su posible vinculación en Colombia. Firmó con Universidad de Concepción en enero de 2026 y ahí se acabaron los rumores. Bajo ese panorama, Juan Cruz Real sentenció que no tuvo ofertas, “no recientemente, he tenido conversaciones a finales del año pasado en septiembre y octubre, pero no recientemente. A partir de diciembre ya puse la cabeza en este proyecto que me ofrecieron y de trabajar en un mercado que no me había tocado anteriormente”.

No hubo ofertas más allá de diálogos, pero, con tantas salidas de entrenadores en tan poco tiempo en la Liga BetPlay, su nombre seguiría estando entre las posibilidades, de hecho, no le cerró la puerta a regresar. “Siento un aprecio muy grande por Colombia, un agradecimiento muy grande por lo que me ha dado el país a nivel social y profesional. Siempre voy a estar agradecido. Yo veré en un futuro si está la posibilidad de poder volver a trabajar que obviamente me gustaría”, comentó el argentino.

¿LE CIERRAN LAS PUERTAS EN LA LIGA BETPLAY?

Posteriormente, le preguntaron si sintió que se le cerraron las puertas o las oportunidades en clubes del Fútbol Profesional Colombiano, “no lo siento así. Sí indudablemente que ha habido algunas situaciones un poco incomprensibles que han pasado, pero no siento que sea cerrar la puerta.

Nuestro paso por el fútbol colombiano habla por sí solo lo que se ha hecho, más allá de que uno pueda haber ganado un título y el ambiente del fútbol sabe cómo trabajamos. No veo que se haya cerrado la puerta, sí creo que han pasado algunas cosas que son difíciles de explicar y que indudablemente hay alguna mala intención de alguien o de algún sector que pueda jugar en contra, pero no lo veo como algo general”.