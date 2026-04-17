Este domingo 19 de abril se va a llevar a cabo el superclásico del fútbol argentino, uno de los partidos más importantes del deporte rey a nivel mundial. Acaparará la atención de millones de hinchas.



River Plate recibirá a Boca Juniors en el estadio Monumental, que se espera esté a reventar. Desde territorio gaucho reportan que el estado de la grama del escenario no está en sus mejores condiciones.



Ambos equipos llegarán al compromiso con un nivel similar, pero con diferencias marcadas. El equipo azul y oro ha mejorado en el último tiempo y la escuadra de la banda cruzada trata de salir de un bache en el que lleva sumergida varias jornadas.

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Un cambio obligado

De cara al compromiso, habrá novedades en las arcas de River Plate, esto porque en el duelo vs. Carabobo de Venezuela de esta semana por Copa Sudamericana el mediocampista Fausto Vera salió por lesión.



Eduardo Germán Coudet, director técnico de River Plate, de esta manera, deberá hacer, por lo menos, un cambio obligado. Las modificaciones serían más porque hay jugadores que no están en óptimas condiciones.



En el caso de Vera, un habitual suplente sería titular para enfrentar a Boca y una de las alternativas es el colombiano Kevin Castaño, que no se ha logrado adaptar de la mejor manera al mundo River.

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Las alternativas

“Eduardo Coudet terminó la noche del miércoles con la tranquilidad de los tres puntos logrados ante Carabobo por Copa Sudamericana, pero con la preocupación de haber perdido a Fausto Vera, titular inamovible desde su llegada a River para el Superclásico con Boca. A contrarreloj, el Chacho deberá definir en estos tres días quién ocupará ese lugar neurálgico en el mediocampo. A priori, los tres nombres que surgen son Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Juan Cruz Meza”, dice TyC Sports.



La prensa argentina señala que el llamado para reemplazar a Fausto Vera es Kevin Castaño, pero a su vez, resalta que el exjugador de Águilas Doradas no ha estado a la altura de River.

Castaño no ha estado a la altura

“Responsable de dirigir la presión ofensiva del equipo, de unir las líneas en la circulación de la pelota y de hundirse en la última línea para colaborar con la salida desde el fondo, Vera cumple un rol fundamental en el River de Coudet. Tanto es así que no tiene un reemplazante natural. Probablemente, el más cercano por características sea Kevin Castaño, pero hasta ahora no estuvo a la altura”, añade el medio en cuestión.



Habrá que esperar para conocer si Castaño termina siendo el elegido para ser titular ante Boca Juniors. Sería una responsabilidad bastante grande, por lo que se esperaría una respuesta positiva del jugador.















