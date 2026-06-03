En busca del ascenso: Dimayor confirmó el fixture del Torneo BetPlay 2026-II

Hace una semana se vivió un partido sumamente atractivo digno de una final con dos clubes que ansiaban ganar el primer título del 2026 con la necesidad de poder encaminar el ascenso, o, por lo menos, tener la oportunidad de disputar la Gran Final contra el campeón del segundo semestre.
La definición fue entre Envigado vs Real Cartagena y fueron los antioqueños quienes se quedaron con el título gracias al marcador global de 4-3. Bajo ese panorama, Alberto Suárez y sus dirigidos necesitarían repetir el campeonato en el segundo torneo para poder sellar el ascenso de manera directa.
Este vibrante duelo entre antioqueños y cartageneros se podría repetir en el segundo semestre. La Dimayor, a falta de los 90 minutos definitivos de la Liga BetPlay confirmó los fixtures oficiales de los dos torneos en la segunda mitad del 2026.
ASÍ SE JUGARÁ EL TORNEO BETPLAY 2026-II
Serán nuevamente 15 jornadas en el todos contra todos y a partir de la tabla de posiciones, los primeros ocho sellarán el paso para disputar los cuadrangulares semifinales, y, posteriormente, la final del Torneo BetPlay 2026-II que podría dejar a los ascendidos.
El duelo entre los finalistas (Envigado y Real Cartagena) se volverá a dar en la Fecha 10 cuando los cartageneros asuman la localía y busquen la oportunidad de ganar en este duelo de revancha. En aquella final, fue en la capital del departamento de Bolívar donde perdieron 2-3.
Así las cosas, la Dimayor confirmó el fixture de manera oficial del Torneo BetPlay 2026-II:
Fecha 1
Deportes Quindío vs Boca Juniors de Cali
Patriotas vs Internacional de Palmira
Real Cartagena vs Real Santander
Atlético de Cali vs Yumbo FC
Tigres vs Leones
Orsomarso vs Barranquilla
Bogotá vs Unión Magdalena
Envigado vs Real Cundinamarca
Fecha 2
Real Cundinamarca vs Real Cartagena
Barranquilla vs Atlético
Boca Juniors vs Tigres
Unión Magdalena vs Orsomarso
Yumbo vs Envigado
Internacional de Palmira vs Bogotá
Leones vs Deportes Quindío
Real Santander vs Patriotas
Fecha 3
Real Cundinamarca vs Boca Juniors
Deportes Quindío vs Internacional de Palmira
Orsomarso vs Tigres
Atlético vs Real Santander
Real Cartagena vs Yumbo
Bogotá vs Leones
Patriotas vs Barranquilla
Envigado vs Unión Magdalena
Fecha 4
Internacional de Palmira vs Atlético
Patriotas vs Orsomarso
Tigres vs Envigado
Real Cartagena vs Bogotá
Real Santander vs Barranquilla
Yumbo vs Deportes Quindío
Boca Juniors vs Unión Magdalena
Leones vs Real Cundinamarca
Fecha 5
Orsomarso vs Boca Juniors
Envigado vs Internacional de Palmira
Atlético vs Real Cartagena
Yumbo vs Tigres
Real Cundinamarca vs Real Santander
Unión Magdalena vs Leones
Barranquilla vs Deportes Quindío
Bogotá vs Patriotas
Fecha 6
Leones vs Real Cartagena
Patriotas vs Atlético
Real Santander vs Yumbo
Deportes Quindío vs Envigado
Boca Juniors vs Bogotá
Internacional de Palmira vs Barranquilla
Tigres vs Unión Magdalena
Orsomarso vs Real Cundinamarca
Fecha 7
Barranquilla vs Boca Juniors
Real Santander vs Internacional de Palmira
Real Cartagena vs Tigres
Envigado vs Orsomarso
Yumbo vs Leones
Atlético vs Bogotá
Unión Magdalena vs Deportes Quindío
Real Cundinamarca vs Patriotas
Fecha 8
Orsomarso vs Real Cartagena
Leones vs Atlético
Deportes Quindío vs Real Santander
Bogotá vs Yumbo
Boca Juniors vs Envigado
Unión Magdalena vs Barranquilla
Internacional de Palmira vs Real Cundinamarca
Patriotas vs Tigres
Fecha 9
Internacional de Palmira vs Real Cartagena
Orsomarso vs Atlético
Boca Juniors vs Real Santander
Barranquilla vs Yumbo
Envigado vs Leones
Tigres vs Bogotá
Real Cundinamarca vs Unión Magdalena
Deportes Quindío vs Patriotas
Fecha 10
Leones vs Boca Juniors
Yumbo vs Internacional de Palmira
Atlético vs Tigres
Real Santander vs Orsomarso
Real Cartagena vs Envigado
Bogotá vs Barranquilla
Real Cundinamarca vs Deportes Quindío
Patriotas vs Unión Magdalena
Fecha 11
Unión Magdalena vs Real Cartagena
Envigado vs Atlético
Tigres vs Real Santander
Yumbo vs Orsomarso
Internacional de Palmira vs Leones
Deportes Quindío vs Bogotá
Barranquilla vs Real Cundinamarca
Boca Juniors vs Patriotas
Fecha 12
Real Cartagena vs Boca Juniors
Tigres vs Internacional de Palmira
Patriotas vs Yumbo
Bogotá vs Envigado
Leones vs Barranquilla
Orsomarso vs Deportes Quindío
Real Santander vs Unión Magdalena
Atlético vs Real Cundinamarca
Fecha 13
Deportes Quindío vs Real Cartagena
Boca Juniors vs Atlético
Barranquilla vs Tigres
Envigado vs Real Santander
Unión Magdalena vs Yumbo
Internacional de Palmira vs Orsomarso
Real Cundinamarca vs Bogotá
Leones vs Patriotas
Fecha 14
Yumbo vs Boca Juniors
Real Santander vs Leones
Orsomarso vs Bogotá
Envigado vs Barranquilla
Atlético vs Deportes Quindío
Internacional de Palmira vs Unión Magdalena
Tigres vs Real Cundinamarca
Real Cartagena vs Patriotas
Fecha 15
Boca Juniors vs Internacional de Palmira
Barranquilla vs Real Cartagena
Unión Magdalena vs Atlético
Deportes Quindío vs Tigres
Bogotá vs Real Santander
Real Cundinamarca vs Yumbo
Leones vs Orsomarso
Patriotas vs Envigado