En busca del ascenso: Dimayor confirmó el fixture del Torneo BetPlay 2026-II

Hace una semana se vivió un partido sumamente atractivo digno de una final con dos clubes que ansiaban ganar el primer título del 2026 con la necesidad de poder encaminar el ascenso, o, por lo menos, tener la oportunidad de disputar la Gran Final contra el campeón del segundo semestre.

Lea también Dimayor confirmó el fixture del todos contra todos de la Liga Betplay 2026-II

La definición fue entre Envigado vs Real Cartagena y fueron los antioqueños quienes se quedaron con el título gracias al marcador global de 4-3. Bajo ese panorama, Alberto Suárez y sus dirigidos necesitarían repetir el campeonato en el segundo torneo para poder sellar el ascenso de manera directa.

Este vibrante duelo entre antioqueños y cartageneros se podría repetir en el segundo semestre. La Dimayor, a falta de los 90 minutos definitivos de la Liga BetPlay confirmó los fixtures oficiales de los dos torneos en la segunda mitad del 2026.

ASÍ SE JUGARÁ EL TORNEO BETPLAY 2026-II

Serán nuevamente 15 jornadas en el todos contra todos y a partir de la tabla de posiciones, los primeros ocho sellarán el paso para disputar los cuadrangulares semifinales, y, posteriormente, la final del Torneo BetPlay 2026-II que podría dejar a los ascendidos.

El duelo entre los finalistas (Envigado y Real Cartagena) se volverá a dar en la Fecha 10 cuando los cartageneros asuman la localía y busquen la oportunidad de ganar en este duelo de revancha. En aquella final, fue en la capital del departamento de Bolívar donde perdieron 2-3.

Así las cosas, la Dimayor confirmó el fixture de manera oficial del Torneo BetPlay 2026-II:

Fecha 1

Deportes Quindío vs Boca Juniors de Cali

Patriotas vs Internacional de Palmira

Real Cartagena vs Real Santander

Atlético de Cali vs Yumbo FC

Tigres vs Leones

Orsomarso vs Barranquilla

Bogotá vs Unión Magdalena

Envigado vs Real Cundinamarca

Fecha 2

Real Cundinamarca vs Real Cartagena

Barranquilla vs Atlético

Boca Juniors vs Tigres

Unión Magdalena vs Orsomarso

Yumbo vs Envigado

Internacional de Palmira vs Bogotá

Leones vs Deportes Quindío

Real Santander vs Patriotas

Fecha 3

Real Cundinamarca vs Boca Juniors

Deportes Quindío vs Internacional de Palmira

Orsomarso vs Tigres

Atlético vs Real Santander

Real Cartagena vs Yumbo

Bogotá vs Leones

Patriotas vs Barranquilla

Envigado vs Unión Magdalena

Fecha 4

Internacional de Palmira vs Atlético

Patriotas vs Orsomarso

Tigres vs Envigado

Real Cartagena vs Bogotá

Real Santander vs Barranquilla

Yumbo vs Deportes Quindío

Boca Juniors vs Unión Magdalena

Leones vs Real Cundinamarca

Fecha 5

Orsomarso vs Boca Juniors

Envigado vs Internacional de Palmira

Atlético vs Real Cartagena

Yumbo vs Tigres

Real Cundinamarca vs Real Santander

Unión Magdalena vs Leones

Barranquilla vs Deportes Quindío

Bogotá vs Patriotas

Fecha 6

Leones vs Real Cartagena

Patriotas vs Atlético

Real Santander vs Yumbo

Deportes Quindío vs Envigado

Boca Juniors vs Bogotá

Internacional de Palmira vs Barranquilla

Tigres vs Unión Magdalena

Orsomarso vs Real Cundinamarca

Fecha 7

Barranquilla vs Boca Juniors

Real Santander vs Internacional de Palmira

Real Cartagena vs Tigres

Envigado vs Orsomarso

Yumbo vs Leones

Atlético vs Bogotá

Unión Magdalena vs Deportes Quindío

Real Cundinamarca vs Patriotas

Fecha 8

Orsomarso vs Real Cartagena

Leones vs Atlético

Deportes Quindío vs Real Santander

Bogotá vs Yumbo

Boca Juniors vs Envigado

Unión Magdalena vs Barranquilla

Internacional de Palmira vs Real Cundinamarca

Patriotas vs Tigres

Fecha 9

Internacional de Palmira vs Real Cartagena

Orsomarso vs Atlético

Boca Juniors vs Real Santander

Barranquilla vs Yumbo

Envigado vs Leones

Tigres vs Bogotá

Real Cundinamarca vs Unión Magdalena

Deportes Quindío vs Patriotas

Fecha 10

Leones vs Boca Juniors

Yumbo vs Internacional de Palmira

Atlético vs Tigres

Real Santander vs Orsomarso

Real Cartagena vs Envigado

Bogotá vs Barranquilla

Real Cundinamarca vs Deportes Quindío

Patriotas vs Unión Magdalena

Fecha 11

Unión Magdalena vs Real Cartagena

Envigado vs Atlético

Tigres vs Real Santander

Yumbo vs Orsomarso

Internacional de Palmira vs Leones

Deportes Quindío vs Bogotá

Barranquilla vs Real Cundinamarca

Boca Juniors vs Patriotas

Fecha 12

Real Cartagena vs Boca Juniors

Tigres vs Internacional de Palmira

Patriotas vs Yumbo

Bogotá vs Envigado

Leones vs Barranquilla

Orsomarso vs Deportes Quindío

Real Santander vs Unión Magdalena

Atlético vs Real Cundinamarca

Fecha 13

Deportes Quindío vs Real Cartagena

Boca Juniors vs Atlético

Barranquilla vs Tigres

Envigado vs Real Santander

Unión Magdalena vs Yumbo

Internacional de Palmira vs Orsomarso

Real Cundinamarca vs Bogotá

Leones vs Patriotas

Fecha 14

Yumbo vs Boca Juniors

Real Santander vs Leones

Orsomarso vs Bogotá

Envigado vs Barranquilla

Atlético vs Deportes Quindío

Internacional de Palmira vs Unión Magdalena

Tigres vs Real Cundinamarca

Real Cartagena vs Patriotas

Fecha 15

Boca Juniors vs Internacional de Palmira

Barranquilla vs Real Cartagena

Unión Magdalena vs Atlético

Deportes Quindío vs Tigres

Bogotá vs Real Santander

Real Cundinamarca vs Yumbo

Leones vs Orsomarso

Patriotas vs Envigado