Dimayor confirmó el fixture del todos contra todos de la Liga Betplay 2026-II

Quedan solo 90 minutos para que se conozca al ganador de la Liga Betplay de apertura, en donde la disputa está entre Junior y Nacional. Este último partido marcará el fin del semestre y junto con ello le abrirá la puerta al mercado de fichajes, pero también al semestre de clausura.

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La Liga Betplay 2026 de clausura comenzará justo después de la realización de la Copa Mundial, por lo que desde ya se empiezan a ultimar detalles, tal como lo hizo Dimayor con respecto a la confirmación del fixture de partidos de toda la primera fase.

Así se jugará el todos contra todos de la Liga Betplay 2026-II

El Atanasio Girardot será el escenario deportivo que acogerá el último partido de la Liga Betplay de apertura entre Nacional y Junior. Mientras tanto, la entidad que rige en el Fútbol Profesional Colombiano, la Dimayor, no se queda de brazos cruzados y ya trabaja en la organización de la competencia en el semestre de clausura.

Por medio de sus redes sociales se anunció las fechas del todos contra todos para la Liga Betplay de clausura. Allí se dio a conocer los cruces que habrá en el transcurso de las 19 fechas, incluyendo la tan esperada jornada de clásicos.

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Durante el desarrollo del campeonato podría haber algunos cambios en el calendario tomando en cuenta que todavía hay clubes en competencia internacional y también se jugará en simultáneo la Copa Betplay. Sin embargo, la idea es tratar de mantener las fechas para tener tiempo de jugar los habituales cuadrangulares.

Fechas del inicio y finalización de la Liga Betplay de clausura

La Liga BetPlay Dimayor Clausura 2026 comenzará en julio, una vez termine el Mundial, y finalizará en diciembre de 2026, manteniendo el formato tradicional de cuadrangulares semifinales y final ida y vuelta.

Aunque la Dimayor todavía no publica el calendario completo del segundo semestre con fechas exactas de inicio y de la gran final, el torneo Apertura termina el 5 de junio por el Mundial 2026, y el Clausura se jugará entre la segunda mitad de julio y diciembre.