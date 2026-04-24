En Liverpool extrañan a Luis Díaz: en foto quedó la evidencia

Luis Fernando Díaz Marulanda, como bien se sabe, milita en Bayern Múnich de Alemania y está atravesando un momento maravilloso. Quizás el extremo izquierdo colombiano se encuentra en su ‘prime’.



Hace unos días, el conjunto bávaro se coronó como campeón, de manera anticipada, de la Bundesliga. A esto, se le añade que el equipo se clasificó a la gran final de la DFB Pokal, en la cual es rotundo favorito a levantar el trofeo.

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Bayern en semis de UCL

Y por si fuera poco, Bayern Múnich está instalado en las semifinales de la Uefa Champions League. Vale recordar que en cuartos de final la escuadra de Lucho, que metió dos goles en la serie, dejó en el camino al poderoso Real Madrid de España.



El momento de Luis Díaz es tan bueno que muchos amantes del deporte rey a nivel mundial lo piden para ganar la siguiente edición del Balón de Oro. Y el gran nivel del colombiano ha provocado que lo extrañen y mucho en Liverpool de la Premier League de Inglaterra.

Extrañan a Lucho

Aficionados e hinchas del equipo de la ciudad de The Beatles, que es dirigido por el neerlandés Arne Slot, se han pronunciado en diferentes oportunidades y han señalado que el gran error del Liverpool fue dejar ir al colombiano.



Y es que hasta sus mismos excompañeros lo extrañan en el plantel, y un caso de ello es el del mediocampista argentino Alexis Mac Allister, quien en las últimas horas se hizo viral por una foto que le tomaron.

La figura de Díaz

En la imagen, que se presume que es en el camerino del Liverpool en el mítico estadio de Anfield Road, aparece el jugador sudamericano sonriendo. Pero al mirar la foto con más detalle, sobresale una figura de Luis Díaz.



La misma pertenecería a una ‘mona’ del álbum de la Copa América 2024, que se llevó a cabo en Estados Unidos. Alexis compartía mucho en Liverpool con Lucho Díaz y la partida del colombiano la sintió mucho.





