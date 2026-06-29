EN VIVO Alemania vs Paraguay | Copa del Mundo 2026

Con gran velocidad el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México avanza a paso fuerte. Ya en los dieciseisavos de final se van armando los cuadros ideales para pensar en llegar a la definición del título con un partido atractivo entre Alemania y Paraguay.

Este lunes 29 de junio las emociones continúan con el partido entre alemanes contra paraguayos que dará de qué hablar en otro intento de una selección de la Conmebol que tendrá que derrotar a una gigante como una tricampeona del mundo. Ecuador ya lo hizo en la fase de grupos y ahora será el turno de la ‘Albirroja’.

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El debut de Alemania fue ante Curazao en una aplastante victoria de 7-1 que ya marcaba el favoritismo de los teutones en esta pelea por el título con la necesidad de volver a ser protagonista en un Mundial. Luego dieron otro golpe en el grupo de manera agónica frente a Costa de Marfil con un 2-1.

Aunque arrancaron superando a Ecuador en la última fecha con un gol de Leroy Sané con polémica por el pie de Aleksandar Pavlovic que alcanzó a impactar en el rostro de Pedro Vite. Los ecuatorianos igualaron con anotación de Nilson Angulo y de Gonzalo Plata.

Por su parte, Paraguay arrancó con mucha dificultad el torneo ante Estados Unidos en una derrota de 4-1 que puso en peligro el Mundial. Debían sumar de a tres en los siguientes partidos para ser segundos, o por lo menos ganar uno y sacar una igualdad en la tercera fecha del Grupo D para sellar el paso como mejor tercero.

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Efectivamente, en la segunda fecha superaron a Turquía que parecía ser una de las grandes selecciones para competir en el grupo. El gol de Matías Galarza antes de los primeros diez minutos fue suficiente para la victoria y en la última jornada empataron con Australia sin goles y les alcanzó para clasificar como mejor tercero.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ALEMANIA VS PARAGUAY POR LOS DIECISEISAVOS DE FINAL ESTE LUNES 29 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el lunes 29 de junio a partir de las 12:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio del Canal RCN, la APP del Canal RCN y el respectivo canal de YouTube de RCN y de La FM. Además, sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ALEMANIA VS PARAGUAY

Colombia, Ecuador y Perú: 3:30 P.M.

México: 2:30 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 4:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:30 P.M.