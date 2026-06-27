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Mundial 2026

EN VIVO Argelia vs Austria | Copa del Mundo de 2026

Argelinos y austriacos se ven las caras en un duelo para sellar la clasificación. Ambas selecciones podrían clasificar con el empate.
Daniel Chalela Ambrad
Argelia vs Austria Mundial 2026
Argelia vs Austria Mundial 2026 // PES Logos
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Fase de Grupos - Fecha 3
Argelia Argelia
Programado
Austria Austria
Estadísticas del partido

Llegó la última fecha de la Copa del Mundo para el Grupo I con vibrantes partidos para decidir la suerte de la zona. Por un lado, Argentina se mide con Jordania y en simultáneo, se estarán enfrentando Austria contra Argelia. Los argentinos ya están clasificados y serán líderes pase lo que pase.

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Austria y Argelia se enfrentarán y de ahí se esperaría configurar el segundo que acompañará al seleccionado argentino. Por ahora están los austriacos en esa segunda posición por tener mejor diferencia de gol que los argelinos que son terceros con tres unidades.

En la fecha inicial, Austria sumó sus primeros tres puntos superando a Jordania y en la jornada pasada, Argelia también superó a su similar jordana. Con mucha paridad, estas dos selecciones se enfrentarán para definir a los clasificados. De este Grupo I podría haber un mejor tercero.

Si Argelia suma de a tres en este último examen, serán los argelinos los que sellarán la clasificación a dieciseisavos detrás de Argentina. Necesitarán del mejor onceno para salir de la irregularidad y quedarse con una victoria que los haga estar en la siguiente fase.

Austria tiene mejor diferencia de gol y eso puede ser clave para las pretensiones austriacas de sellar la clasificación. Tendrán que quedarse con la victoria para seguir los pasos de Argentina. Con el segundo puesto, a estas dos selecciones les tocaría un duro enfrentamiento, seguramente con España.

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En caso de que el partido termine en empate, sin importar lo que pase con Argentina vs Jordania, ambas selecciones podrían sellar la clasificación con Austria segunda y a Argelia le alcanzaría para quedarse con el privilegio de ser uno de los ocho mejores terceros.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ARGELIA VS AUSTRIA POR EL MUNDIAL 2026 ESTE SÁBADO 27 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el sábado 27 de junio a partir de las 21:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DSports. También podrá ver todo acerca del Mundial por el Canal RCN y Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ARGELIA VS AUSTRIA

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00 P.M.

México: 8:00 P.M.

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