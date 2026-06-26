Néstor Lorenzo criticó al arbitraje en la Copa del Mundo: "Exagerado"

La Selección Colombia ultima detalles para enfrentar a Portugal por la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un partido que se disputará este sábado 27 de junio en Miami desde las 6:30 p. m. (hora colombiana). En la previa, el técnico Néstor Lorenzo cuestionó el manejo disciplinario de los árbitros en el torneo.

Durante la rueda de prensa de este viernes 26 de junio, el entrenador argentino se refirió a la cantidad de tarjetas amarillas que ha recibido su equipo y aseguró que el criterio arbitral ha sido demasiado severo con la tricolor.

La crítica de Néstor Lorenzo al árbitro de Colombia vs Congo

"Las amarillas preocupan, fueron exageradas por parte del árbitro italiano. Congo hizo más faltas que nosotros y recibió menos amarillas. El árbitro castigó demasiado", manifestó Lorenzo, dejando en evidencia su inconformidad tras el triunfo 1-0 sobre la selección africana.

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Jugadores de Colombia que han recibido amarilla

El tema no es menor para Colombia. Jefferson Lerma y Jhon Lucumí fueron amonestados en la victoria frente a RD Congo, mientras que Johan Mojica vio la tarjeta amarilla en el debut ante Uzbekistán. Si cualquiera de ellos vuelve a ser amonestado frente a Portugal, quedará suspendido para los dieciseisavos de final.

Precisamente por ese panorama, Lorenzo reconoció que el cuerpo técnico analiza cuidadosamente la conformación del equipo titular. "No quiero condicionarme a un partido como este por las amarillas", afirmó el seleccionador, quien también anticipó que evaluará el desgaste físico de varios futbolistas.

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"Se va a tener muy en cuenta el rendimiento físico y el cansancio", agregó el entrenador, alimentando la posibilidad de realizar modificaciones en la alineación para proteger a algunos jugadores de cara a la fase eliminatoria.

Colombia llega al compromiso como líder del grupo K con seis puntos, mientras que Portugal suma cuatro. A la Tricolor le basta un empate para asegurar el primer lugar de la zona, aunque el objetivo del equipo de Lorenzo es cerrar la fase de grupos con otra victoria antes de afrontar los dieciseisavos de final.

RCN transmite Colombia vs Portugal

El partido entre Colombia y Portugal, que se disputará este sábado 27 de junio e iniciará a las 6:30 p. m. se podrá ver en la señal principal de Canal RCN, su canal de YouTube, y se podrá escuchar en La FM; además, DeportesRCN.com llevará todas las emociones del juego.