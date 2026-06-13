EN VIVO Australia vs Turquía | Copa Mundial de la FIFA 2026

Las emociones del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México ya iniciaron con vibrantes partidos que han dado de qué hablar. Uno de ellos fue nada más ni nada menos que el esperado debut de los estadounidenses que enfrentaron a Paraguay por el Grupo D.

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Estados Unidos ya mete miedo en un grupo que también tendrá la presencia de Australia y Turquía que esperan acercarse al puntaje de la selección anfitriona que ya arrancó de buena forma su debut en el certamen. Los turcos se metieron a esta zona después de ganar las llaves de la repesca europea.

Turquía tiene a grandes jugadores como Hakan Calhanoglu, Arda Güler, entre otros que quieren dar el golpe ante Australia para acercarse a la punta que mantiene Estados Unidos tras el esperanzador debut con una victoria holgada frente a Paraguay.

Un partido vibrante que tiene a Australia, selección que sueña con llegar a la fase de cuartos de final, dado que el mejor registro que tiene en la historia es llegar a los octavos de final. De hecho, en Catar 2022 llegó a esa instancia y fue eliminada por Argentina.

Por su parte, la selección de Turquía llega a este Mundial con una ausencia de 24 años sin participar en estas competencias. Su último antecedente fue en el 2002 y quedaron terceros superando a Corea del Sur, una de las dos naciones sedes.

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Infortunadamente, por una lesión de Arda Güler en el Real Madrid, el volante turco es una de las grandes dudas de Vincenzo Montella en este debut mundialista. Aunque apareció en el juego frente a Venezuela, meterlo desde el arranque sería correr riesgos.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE AUSTRALIA VS TURQUÍA ESTE SÁBADO 13 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el sábado 13 de junio a partir de las 20:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DSports. También podrá ver todo acerca del Mundial por el Canal RCN, Deportes RCN y Win Sports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO HAITÍ VS ESCOCIA

Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 P.M.

México: 10:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Paraguay: 12:00 A.M.

Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay: 1:00 A.M.