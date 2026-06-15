EN VIVO Bélgica vs Egipto | Copa Mundial de la FIFA 2026

Arrancan las emociones del Grupo G y todo comenzará con uno de los partidos más vibrantes en esta zona entre Bélgica y Egipto. Por su parte, en horas de la noche, Irán y Nueva Zelanda completan las emociones de este grupo sabiendo el resultado entre belgas y egipcios.

Para la selección de Bélgica, el entrenador Rudi García convocó a jugadores experimentados como lo son Thibaut Courtois como el arquero, o Kevin de Bruyne que liderará el seleccionado belga para este certamen mundialista. Thomas Meunier, Youri Tielemans, Axel Witsel, Leandro Trossard, Jéremy Doku y Romelu Lukaku también componen la lista.

Además, hay juventud pensando en la nueva generación de Bélgica con un Matías Fernández-Pardo, belga español de 21 años que es uno de los jugadores de mayor proyección para el futuro de los ‘Belgian Red Devils’.

La preparación de Bélgica fue con Croacia en una victoria de 0-2 y contra Túnez con un contundente 5-0 para los belgas. Esa fue la ruta de preparación de cara al Mundial.

Por su parte, Egipto saldrá con jugadores de categoría como lo son Mohamed Salah y Omar Marmoush. También hay jóvenes como Hamza Abdelkarim del FC Barcelona o Trézéguet que es un referente del seleccionado egipcio.

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La preparación mundialista de Egipto fue contra Rusia en el mes de mayo con una victoria por la mínima diferencia gracias a Mostafa Ziko, y una derrota frente a Brasil de 2-1. El tanto africano fue también de Ziko. De esa manera, el seleccionado egipcio llegará a esta edición mundialista para enfrentar a Bélgica, Nueva Zelanda e Irán.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE BÉLGICA VS EGIPTO POR EL MUNDIAL 2026 ESTE DOMINGO 14 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el domingo 14 de junio a partir de las 21:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DSports. También podrá ver todo acerca del Mundial por el Canal RCN, Deportes RCN y Win Sports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO BÉLGICA VS EGIPTO

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia, Chile y Paraguay: 3:00 P.M.

Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.