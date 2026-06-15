Nacional se beneficiaría con ‘Tatay’ Torres: revelan cambio de planes y atractivo negocio

Uno de los jóvenes talentos y grandes jugadores de proyección en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) es nada más ni nada menos que Juan Pablo ‘Tatay’ Torres. El volante antioqueño que surgió de la cantera de Atlético Nacional tuvo pocas oportunidades en el equipo antioqueño, pero se afianzó en Deportes Tolima.

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Con más de 50 partidos encima, ha anotado 11 goles en su carrera profesional y cuenta con un bagaje importante como el de haber afrontado la Copa Libertadores con el Deportes Tolima. ‘Tatay’ acabó su préstamo con el equipo tolimense y tendrá que regresar a Atlético Nacional.

La idea con el buen momento que dejó Juan Pablo Torres en el Deportes Tolima sería nada más ni nada menos que entrar a negociar con algún club del exterior que esté interesado en contratar al antioqueño y todo parece indicar que el mediocampista de 21 años tiene dos ligas que lo esperan. Brasil o México será su destino, este último, en un cambio de planes.

JUAN PABLO ‘TATAY’ TORRES SALDRÁ A MÉXICO

Hace unos días, salió el rumor de que Juan Pablo Torres no iba a continuar en el FPC para este segundo semestre del 2026 y se especulaba con la posibilidad de ir al Coritiba de Brasil. Ese era el único equipo que en su momento estaba interesado en el ex Deportes Tolima.

Sin embargo, hubo un cambio de planes grande con respecto al futuro de ‘Tatay’ Torres que no seguirá en Colombia y tampoco en Coritiba de Brasil. Además del cuadro brasileño apareció un nuevo club que acelera las negociaciones con Atlético Nacional.

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Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports afirmó que, “el pasado 4/Junio les dije que el Brasileirao (Coritiba) era su destino si no llegaba una mejor oferta... Pues llegó: "Hay una mejor oferta", el destino de TATAY cambia y su rumbo hoy es la Liga MX”.

Sin revelar realmente el millonario negocio que puede cambiar el rumbo del futuro de ‘Tatay’, México se adelantó y mejoró la oferta que, en principio había llegado por parte de Coritiba de Brasil. La prensa mexicana afirmó que Necaxa sería el equipo de Juan Pablo para este segundo semestre del 2026.

NECAXA SERÁ EL EQUIPO DE JUAN PABLO TORRES

En los principales medios de México, afirman que ya hay un principio de acuerdo entre Atlético Nacional, Juan Pablo Torres y Necaxa para que el volante oriundo de Itagüí llegue a la institución hidrocálida para el segundo tramo del año. Además, se especula que el contrato originalmente será de tres años con posibilidad de extender un año más.

Juan Pablo Torres es uno de los jugadores de mayor proyección para el futuro y salir a México puede ser algo muy provechoso para el volante que tendrá su primera experiencia en el exterior en un club que puede ser un trampolín para llegar a Europa en algún momento y cumplir el sueño de jugar en el ‘Viejo Continente’.

El medio AM de México afirmó que, “sus números respaldan la apuesta de la directiva necaxista: con el Tolima, Torres acumula 54 partidos oficiales, en los que ha registrado 11 goles y 11 asistencias. Su rendimiento en el presente año ha sido sobresaliente, logrando marcar 8 tantos en 28 encuentros disputados entre el torneo local y la Copa Libertadores, consolidándose como un generador de juego constante y con una capacidad goleadora envidiable para su posición.

Con esta incorporación, Necaxa busca potenciar su mediocampo ofensivo y darle un salto de calidad a su plantilla de cara al próximo torneo, apostando por un jugador joven, con rodaje internacional y un presente brillante”.

Bajo ese panorama, ‘Tatay’ tendrá su primera experiencia en el exterior después de buenos números con Deportes Tolima. Jugar en Necaxa podría ser provechoso de cara a una transferencia en el futuro a un conjunto europeo. Poco a poco, Nacional, que fue el subcampeón de la Liga BetPlay 2026-I ya empieza a dar salidas oficiales tras notificar el adiós de Gustavo Fermani y Diego Arias.