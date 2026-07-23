EN VIVO Bolívar vs Gremio de Porto Alegre | Copa Sudamericana

Llegó la hora para los Play-Offs de la Copa Sudamericana en busca de la clasificación para los octavos de final de la segunda competencia más importante de clubes en el continente. Bolívar tendrá una dura prueba en esta instancia enfrentando nada más ni nada menos que a Gremio de Porto Alegre.

Lea también Neymar causa polémica tras no viajar con Santos a Copa Sudamericana por insólita razón

Alejandro Restrepo tomó las riendas de Bolívar después de la salida de Flavio Robatto de la dirección técnica. Con el entrenador antioqueño, los bolivianos no pudieron sellar la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores y quedaron en una tercera plaza que les permite afrontar la Sudamericana.

Con la posibilidad de clasificar como segundo de la tabla de posiciones, el cuadro boliviano no pudo mantenerse en las primeras casillas y ocupó la tercera posición en una zona compleja con Independiente Rivadavia, Deportivo La Guaira y Fluminense.

En la Liga de Bolivia, Bolívar es tercero con 18 unidades, cuatro menos que The Strongest y cinco menos que Always Ready que lidera la clasificación. El club de La Paz llega a esta instancia de los Play-Offs de la Copa Sudamericana tras una goleada a Guabirá 4-0 y uno de esos goles fue de Dairon Asprilla que fue confirmado como nuevo refuerzo.

Por su parte, Gremio de Porto Alegre disputó desde la fase de grupos la Copa Sudamericana en una zona en la que quedó segundo detrás de Montevideo City Torque. También enfrentó a Palestino y a Deportivo Riestra en la primera instancia.

Infortunadamente, en el Brasileirao, Gremio no la pasa bien. En el regreso de la liga de Brasil, los portoalegrenses cayeron ante Mirassol con un marcador de 2-1 en condición de visitante. Con ese resultado están a un punto de la zona del descenso.

Gremio también cuenta con cuota de colombianos con José David Enamorado y con Miguel Monsalve como los representantes cafeteros de la institución. La vuelta se disputará el próximo jueves 30 de julio en Porto Alegre.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE BOLÍVAR VS GREMIO ESTE JUEVES 23 DE JULIO POR LA COPA SUDAMERICANA

El partido entre Bolívar y Gremio de Porto Alegre de este jueves 23 de julio arrancará a partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia. Se jugará en el Estadio Hernando Siles de La Paz y se podrá ver por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO BOLÍVAR VS GREMIO

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

Lea también Pablo Repetto tomó drástica decisión horas antes del partido de Santa Fe vs Caracas

Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.