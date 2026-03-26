EN VIVO Bolivia vs Surinam - minuto a minuto y goles – repechaje internacional

Llegó la hora esperada para la selección de Bolivia y para la Conmebol en busca de dejar a otro combinado nacional sudamericano en la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Óscar Villegas dejó claro que este no será el partido de la vida como han querido catalogar y que espera jugar como lo ha hecho en las Eliminatorias Sudamericanas.

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Óscar Villegas indicó que el partido ante Brasil que jugaron en El Alto también era un juego de la vida para quedarse con la séptima casilla de la clasificación y para desbancar a Venezuela en ese cupo de repesca.

El repechaje cambió para el Mundial de 2026 que tendrá a 48 selecciones. Ahora será una semifinal internacional en la que Bolivia tendrá que medirse con Surinam y en caso de ganar, se enfrentará a Irak por el pase a la Copa del Mundo.

Surinam, por su parte, quedó segundo en el grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf y, junto con Jamaica se ganaron esa oportunidad de estar en la repesca internacional. Los jamaiquinos también tendrán que afrontar este reto contra Nueva Caledonia y en la final en esa llave espera República Democrática del Congo.

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Los surinameses no le pondrán la cosa fácil para Bolivia que tendrá que pasar esta llave en una eliminatoria apretada en la que todas las selecciones aspiran a sellar la clasificación. Quien pase en este repechaje tendrá que medirse con Francia, Senegal y Noruega en el Grupo I.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE BOLIVIA VS SURINAM POR EL REPECHAJE INTERNACIONAL DEL MUNDIAL ESTE JUEVES 26 DE MARZO

El partido entre Bolivia vs Surinam por el repechaje internacional del Mundial este jueves 26 de marzo en el Estadio BBVA Bancomer arrancará a partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia, y 6 de la tarde en horario boliviano. Se podrá ver por Win Sports y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO BOLIVIA VS SURINAM

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.