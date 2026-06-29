EN VIVO Brasil vs Japón | Copa del Mundo del 2026

Los dieciseisavos de final siguen dando de qué hablar en la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. El primer partido fue entre Sudáfrica y Canadá en 90 minutos en los que los canadienses sacaron la ventaja sobre los últimos segundos con anotación de Stephen Eustáquio.

Las emociones del Mundial siguen con un lunes atractivo con un vibrante partido entre Brasil y Japón que puede dar una sorpresa por el buen nivel del seleccionado japonés y un momento difícil para los brasileños que no encuentran la regularidad necesaria.

Brasil clasificó líder del Grupo C tras un empate con Marruecos y dos victorias contundentes de 3-0 con Haití y Escocia en la fase de grupos. Mejoraron bastante después del primer partido y sacaron las victorias ideales para instalarse en los dieciseisavos de final.

Mientras tanto, Japón fue segundo del Grupo F con cinco unidades, producto de dos empates ante Países Bajos y Suecia, además de la victoria con Túnez con varios goles de diferencia. Los dos seleccionados llegan invictos para este duelo.

Brasil y Japón ya se midieron en un amistoso en el 2025 con un resultado que no fue bueno para el seleccionado brasileño cuando ganaban por diferencia de dos goles. Los japoneses lograron remontar y sacar una victoria 3-2 para complicar a su rival de cara al Mundial.

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Entre las novedades, todo parece indicar que Neymar no será titular en un partido en el que tampoco estará Raphinha tras la lesión muscular ante Escocia. Sin embargo, el extremo del Barcelona sigue en la convocatoria a la espera de recuperarse. En Japón no estará Takefusa Kubo que también sufrió un golpe en el primer partido y no podrá estar.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER BRASIL VS JAPÓN POR LOS DIECISEISAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026 ESTE LUNES 29 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el lunes 29 de junio a partir de las 12:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio del Canal RCN, la APP del Canal RCN y el respectivo canal de YouTube de RCN y de LaFM. Además, sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO BRASIL VS JAPÓN

Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 P.M.

México: 11:00 A.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 1:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 2:00 P.M.