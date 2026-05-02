EN VIVO Bundesliga: Bayern Múnich vs Heidenheim- minuto a minuto y goles

Con todo lo que está en juego para el Bayern Múnich, los dirigidos por Vincent Kompany tendrán otra fecha de la Bundesliga para intentar seguir sumando de a tres en busca de ir despidiendo el torneo alemán con tres partidos todavía restantes.

Claramente, al Bayern Múnich le importa poco estos encuentros de la Bundesliga después de que sellaran el título hace algunas jornadas y se pusieran a liderar nuevamente la historia en Alemania sacando una amplia ventaja frente al Borussia Dortmund que no pudo acercarse. Los bávaros tienen los ojos en el duelo ante el PSG por la Champions League el miércoles 6 de mayo.

Vincent Kompany tendrá un equipo mixto en esta fecha ante el Heidenheim en busca de resguardar fichas para lo que será la UEFA Champions League entresemana. Luis Díaz, Harry Kane, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Michael Olise, Alphonso Davies son suplentes a la espera de sumar minutos en cancha en el segundo tiempo.

Por su parte, el Heidenheim necesita sí o sí sumar de a tres en el Allianz Arena para no quedar relegado a la segunda división de Alemania. En estos momentos son últimos con 22 unidades, a cuatro de la promoción, y sin chances ya de salvarse. Su realidad será bajar o buscar mantenerse en la Bundesliga si está en puesto de Play-Offs.

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Un duelo de realidades distintas con un equipo campeón de la Bundesliga con 15 puntos de diferencia frente al Borussia Dortmund y con la necesidad de sellar una nueva victoria para extender la ventaja que hay contra su acérrimo rival, y un equipo que no puede evitar estar en el fondo de la tabla.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE BAYERN MÚNICH VS HEIDENHEIM POR BUNDESLIGA ESTE SÁBADO 2 DE MAYO

El partido que se jugará en el Allianz Arena entre Bayern Múnich vs Heidenheim este sábado 2 de mayo arrancará a partir de las 8:30 de la mañana en horario de Colombia. Se podrá ver el juego por la señal de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO BAYERN MÚNICH VS HEIDENHEIM

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30 A.M.

México: 7:30 A.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 9:30 A.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:30 A.M.