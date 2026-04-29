EN VIVO Champions League: Atlético de Madrid vs Arsenal - minuto a minuto y goles

La primera semifinal de la Liga de Campeones tuvo la presencia del Paris Saint-Germain recibiendo la visita del Bayern Múnich. Un partidazo con un resultado de 5-4 que deja la vara muy alta para Atlético de Madrid y Arsenal que tendrán que verse las caras en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Atlético de Madrid clasificó a esta semifinal nada más ni nada menos que dejando atrás al FC Barcelona, uno de los grandes candidatos para obtener el título. Los azulgranas vienen esperando desde hace más de diez años y no han logrado sacar la campaña adelante.

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Los dirigidos por Diego Pablo Simeone quieren regresar a una nueva final en la que esperan ponerle fin a una racha negativa en la Champions League para ganar la ‘Orejona’ por primera vez en su historia.

El Arsenal, por su parte, tuvo que enfrentar al Sporting Lisboa en una serie en la que sacaron el resultado ideal gracias a un único tanto de Kai Havertz. Los ‘Gunners’ tampoco saben lo que es ganar la Champions League y esperan que esta sea la vencida en su historia.

Esta serie empareja a dos clubes que aspiran a ganar la Liga de Campeones por primera vez en la historia. Han perdido ya finales y quieren revertir el mal momento por el que han pasado en anteriores ocasiones.

Vale la pena acotar que, quien clasifique a la final tendrá que enfrentar al ganador de la serie entre Paris Saint- Germain vs Bayern Múnich. Todo se definirá en Alemania en un duelo vibrante por el 5-4 en la ida en Francia.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ATLÉTICO DE MADRID VS ARSENAL ESTE MIÉRCOLES 29 DE ABRIL POR LA SEMIFINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido de este miércoles 29 de abril por la semifinal de la UEFA Champions League entre Atlético de Madrid vs Arsenal se jugará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano a las 2 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ATLÉTICO DE MADRID VS ARSENAL

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.