Figura del Cali expone la necesidad en la Liga BetPlay: “Sería algo imperdonable”

Todavía quedan dos clubes por definir el paso a los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I, entre ellos, Internacional de Bogotá, Santa Fe, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín y Millonarios que tienen más posibilidades dependiendo de lo que pase en la última fecha.

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Deportivo Cali consiguió una victoria sumamente importante en el clásico vallecaucano cuando enfrentaron en la última fecha al América. Un solitario tanto de Avilés Hurtado fue el golpe para llevarse los puntos y estar cerca de la clasificación dependiendo de sí mismos y de otros resultados.

Por ahora, el club azucarero está por fuera del selecto grupo de los ocho con 26 puntos y +4 en la diferencia de gol. Es menor que Santa Fe por un gol y superior al de Medellín que tiene +3. Se juegan la clasificación contra el Deportes Tolima y Avilés Hurtado le puso la cara a este momento que viven con chances claras.

AVILÉS HURTADO CALIFICÓ DE IMPERDONABLE EL NO CLASIFICAR

Cali ha estado cerca de sellar la clasificación y ahora necesita sacar adelante su resultado contra el Deportes Tolima. Los tolimenses se juegan todo en la Copa Libertadores y Lucas González ha usado un equipo mixto en sus anteriores partidos de la Liga BetPlay.

Sin duda alguna, esto puede ser una ventaja para el Cali que persigue la clasificación, pero no dependen de sí mismos. Avilés Hurtado estuvo en Deportes Sin Tapujos y afirmó que sería imperdonable no poder sellar la clasificación para los Play-Offs.

Avilés Hurtado mencionó que, “sería imperdonable que se nos den los resultados y no el propio en Ibagué”. De la mano con lo anterior, afirmó que irán al Manuel Murillo Toro con el objetivo de clasificar, “ahora tenemos que pensar en ganar en Ibagué es la última Final para entrar a la Liguilla".

Y es que, Cali necesita varias cosas para sellar la clasificación, pues, no solo dependen de sí mismos, sino que también tendrán que estar pendientes de los resultados de la fecha para poder lograr el paso a la siguiente instancia, algo que no sucede desde hace varios años.

LOS RESULTADOS QUE NECESITA CALI PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN

Antes de afrontar la fecha 19, Deportivo Cali parte en la novena casilla con 26 unidades, mismo puntaje de Santa Fe y del Medellín. La diferencia de gol será clave para sellar la clasificación a los Play-Offs. Los vallecaucanos necesitan superar al Tolima en condición de visitante, especialmente con varios goles.

Sin embargo, necesitarán también que Santa Fe no gane contra Internacional de Bogotá, ni que el Deportivo Independiente Medellín venza a Águilas Doradas en condición de local. Si hay victorias de los cardenales, del Cali y de los ‘Poderosos’ habría un triple empate con 29 unidades y la diferencia de gol tomará protagonismo.

Cali depende de que Internacional de Bogotá y Águilas Doradas den el golpe a Santa Fe y Medellín para estar clasificados si superan al Deportes Tolima. De acuerdo con lo dicho por Avilés Hurtado, el delantero sentenció que sería triste que ‘Poderosos’ y cardenales pierdan y que los azucareros queden eliminados por no vencer a los tolimenses.

LA NECESIDAD DE MARCAR GOLES: AVILÉS HURTADO SE DESQUITÓ

Aunque Juan Ignacio Dinenno no está en su mejor momento goleador, el argentino le quitó protagonismo a Avilés Hurtado. Uno de los capitanes del club quedó relegado al banquillo de suplentes. Avilés afirmó que no ha sido fácil tener que esperar su lugar en el banco, pero respeta las decisiones de Rafael Dudamel.

Marcar ante América era necesario, pues, sentenció que, “el Gol en el Clásico fue un desahogo porque siento que ha habido injusticias en algunas situaciones, pero no puedo controlar lo que digan algunas personas y al final la familia es la que sufre".