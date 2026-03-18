EN VIVO Champions League: Barcelona vs Newcastle - minuto a minuto y goles

Este miércoles quedarán definidos todos los cuadros de los cuartos de final con los partidos de vuelta de la segunda parte de los octavos de final. Uno de los partidos atractivos es el del FC Barcelona vs Newcastle United que está completamente abierto después del empate a un gol en Inglaterra.

Newcastle United tuvo grandes opciones para llevarse el partido con intentos de Harvey Barnes, Sandro Tonali, Anthony Elanga, entre otros delanteros que tuvieron oportunidades para conseguir los tres puntos. De hecho, el club inglés tuvo dos goles anulados, uno en el primer tiempo y otro en el segundo.

Sobre los 87 minutos, el ataque del Newcastle dio frutos con el gol de Harvey Barnes para encaminar lo que era la victoria de los británicos. Sin embargo, en el último segundo del partido, hubo un penal a favor del Barcelona que Lamine Yamal ejecutó y marcó el empate final.

En Barcelona será a otro precio, o eso es lo que los dirigidos por Hansi Flick esperan lograr. Los catalanes vienen de golear en la Liga, pero en la Champions se han complicado en varios partidos, aunque saquen resultados idóneos. Newcastle, por su parte logró superar al Chelsea en condición de visitante por la mínima diferencia.

Quien gane este partido tendrá que medirse nada más ni nada menos que al Atlético de Madrid o Tottenham Hotspurs en la fase de cuartos de final. Un vibrante encuentro sea cual sea el rival. Barcelona ya había perdido ante los 'Colchoneros' en la Copa del Rey con un holgado resultado.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE BARCELONA VS NEWCASTLE UNITED ESTE MIÉRCOLES 18 DE MARZO POR LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido que se jugará en el Estadio Spotify Camp Nou este miércoles 18 de marzo, Barcelona y Newcastle buscan sellar la clasificación a los cuartos de final. Todo iniciará a partir de las 12:45 de la tarde en horario de Colombia y se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO BARCELONA VS NEWCASTLE

Colombia, Ecuador y Perú: 12:45 P.M.

México: 11:45 A.M.

Bolivia y Venezuela: 1:45 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 2:45 P.M.