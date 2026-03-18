EN VIVO Champions League: Liverpool vs Galatasaray - minuto a minuto y goles

Este miércoles 18 de marzo se jugarán los partidos de vuelta de la serie de los octavos de final de la UEFA Champions League con vibrantes juegos y con mucha tela por cortar. Uno de los juegos importantes de esta fase será el del Liverpool que recibe en Anfield la visita del Galatasaray.

Infortunadamente para los anhelos de los ingleses el primer partido lo perdieron por la mínima diferencia en Turquía y ahora en condición de local no podrán fallar con la necesidad de marcar un gol para ir al tiempo extra o marcar dos tantos para remontar la serie y sellar la clasificación a los cuartos de final.

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Liverpool llega a este partido después de una igualdad en la Premier League contra el Tottenham. Los Spurs empataron de manera agónica para privar a los de Anfield de sumar de a tres.

Por su parte, el Galatasaray mantiene la ventaja solitaria gracias a la única anotación de Mario Lemina arrancando el juego de ida. Ahora en Anfield deben buscar la manera de mantener el resultado corto, pero ideal para sellar el paso a la siguiente ronda o aumentarlo.

Los otomanos vienen de superar al Istanbul en la Superliga turca gracias a los goles de Wilfried Singo, Victor Osimhen y Renato Nhaga. Vale la pena acotar que quien supere esta instancia de la vuelta de los octavos de final de la Champions League tendrá que enfrentar al Paris Saint-Germain que dejó en el camino al Chelsea con un marcador global holgado.

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A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE LIVERPOOL VS GALATASARAY ESTE MIÉRCOLES 18 DE MARZO POR LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Liverpool vs Galatasaray que se desarrollará en el Anfield Stadium de Inglaterra arrancará a partir de las 3 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por ESPN y por Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO LIVERPOOL VS GALATASARAY

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.