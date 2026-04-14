EN VIVO Champions League: Liverpool vs Paris Saint-Germain - minuto a minuto y goles – cuartos de final

Nueva fecha de la Liga de Campeones de Europa con un vibrante duelo entre el Liverpool que se medirá contra el Paris Saint-Germain que mantiene la ventaja desde la ida en Francia con un certero 2-0 gracias a los goles de Khvicha Kvaratskhelia y de Désiré Doué para conseguir el triunfo.

Ahora, la revancha será en Anfield con un partidazo que espera dar de qué hablar. Liverpool necesitará marcar dos goles para quedarse con el empate en la serie y llevar el juego a la definición en tiempo extra y, posteriormente en los lanzamientos desde el punto penal.

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Para este duelo de la UEFA Champions League, PSG tiene una chance de oro para meterse a las semifinales y sellar el paso a una fase más cercana para lograr el bicampeonato. Luis Enrique espera consolidarse como uno de los entrenadores que gana un título de Liga de Campeones y repite en la siguiente edición.

Por su parte, el Liverpool está más que preparado después de la victoria en la Premier League frente al Fulham. Los ‘Reds’ ganaron con un gol de Rio Ngumoha y Mohamed Salah. Ese es un resultado ilusionante para afrontar el reto más grande ante el Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain, que cuenta con la ventaja en este duelo de la Champions League llega a esta instancia de la vuelta en Anfield sin jugar en la Ligue 1. Los dirigidos por Luis Enrique llegan con una semana de descanso, mientras que el Liverpool sumó regularidad con el anterior partido de la Premier League.

Quien gane este partido y se quede con la clasificación tendrá que enfrentar en las semifinales de la Liga de Campeones al ganador de la llave entre Real Madrid vs Bayern Múnich. Por ahora, los alemanes mantienen la ventaja de un gol con un resultado de 2-1 y todo se definirá el miércoles 15 de abril.

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A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE LIVERPOOL VS PARIS SAINT-GERMAIN POR LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE ESTE MARTES 14 DE ABRIL

El partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre Liverpool y el Paris Saint-Germain arrancará a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia. Se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO LIVERPOOL VS PARIS SAINT-GERMAIN

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.