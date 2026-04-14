Bucaramanga definió a su DT para lo que resta de la Liga BetPlay 2026-I

Durante las últimas semanas mucho se ha hablado del futuro del Atlético Bucaramanga con su entrenador después de que se pusiera en duda la continuidad de Leonel Álvarez. Los bumangueses perdieron cuatro partidos en línea y con esos malos resultados, varias fuentes indicaron la salida del antioqueño.

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Por ahora, Atlético Bucaramanga no ha oficializado la salida de Leonel Álvarez por un tema complicado de la rescisión del contrato del entrenador que, según han dicho varias informaciones, el antioqueño no se ha ido. De igual forma, Leonel no estuvo en la raya encargado del partido contra el Boyacá Chicó.

La dupla entre Andrey Moreno y Wilbert Perea se hizo cargo de la dirección técnica mientras buscan a un entrenador para los objetivos que se presentaron en este 2026 con Leonel Álvarez. En ese orden de ideas, el Bucaramanga le habría puesto punto final a la búsqueda de su nuevo entrenador y ya se decantó por un candidato.

EL NUEVO ENTRENADOR DEL ATLÉTICO BUCARAMANGA PARA LO QUE RESTA DEL PRIMER SEMESTRE

Sin duda alguna, la goleada contra el Boyacá Chicó fue vital para seguir en la carrera por sellar la clasificación a los Play-Offs de la Liga BetPlay. Con ese aplastante 5-0 están en la novena casilla a solo una unidad del Deportivo Cali que se adueñó del octavo puesto.

Bucaramanga tendrá tres partidos definitivos para intentar acceder a los Play-Offs visitando a Atlético Nacional, recibirá a Jaguares de Córdoba y cerrará el todos contra todos frente a Fortaleza en Bogotá. Un calendario complejo que deberá sacar adelante.

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De acuerdo con información de Jotas Mantilla en Planeta Fútbol, la designación de un nuevo entrenador que estaba casi hecho para lo que resta del primer semestre no se dará. La idea es que pueda terminar el cuerpo técnico que quedó encargado en este momento.

Jotas afirmó que, “sobre el nuevo técnico, la directiva entiende que el campeonato lo va a terminar el actual técnico de la Sub-20, el profesor Wilbert Perea”. Este entrenador dirigirá los tres partidos restantes que quedan en la Liga BetPlay 2026-I y se trabajará para elegir a un perfil ideal de cara al segundo semestre.

LOS TRES TÉCNICOS QUE SUENAN PARA LLEGAR AL ATLÉTICO BUCARAMANGA

Aunque la decisión es sensata teniendo en cuenta que quedan solo tres partidos en la competencia actual, Atlético Bucaramanga no se quedará de brazos cruzados y busca a un perfil ideal para el segundo semestre. El club ya maneja algunos nombres, entre ellos, un multicampeón por cada club en donde ha pasado.

De hecho, la idea es poder elegir a un entrenador que sepa lo que es ser campeón. Jotas Mantilla dio una lista de candidatos, entre los que se destacan “Pablo Peirano, otro de ellos, Alberto Gamero y se nos informa que Jorge Fossati también ingresó en la lista de posibles candidatos para dirigir al Bucaramanga”.

Pablo Peirano conoce bien la Liga BetPlay al igual que al Atlético Bucaramanga cuando enfrentó al cuadro ‘Leopardo’ en la definición de la Liga BetPlay 2024-I cuando el uruguayo dirigía a Independiente Santa Fe. Entre todos los candidatos, Peirano es el que menos títulos ha ganado con solo el ascenso de Perú con Cusco.

EL CANDIDATO QUE LE HABRÍA DICHO NO AL ATLÉTICO BUCARAMANGA

Atlético Bucaramanga sigue en la búsqueda de un entrenador para el segundo semestre de la Liga BetPlay. La idea es dejar a Wilbert Perea en lo que resta de estos tres partidos del primer torneo. Jorge Luis Pinto, entrenador santandereano también sonó como una de las opciones.

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Jorge Luis Pinto no sería el director técnico de Atlético Bucaramanga para el segundo semestre y habría que buscar otras opciones entre los candidatos que ya han salido. Habrá que esperar la última decisión de los directivos del cuadro bumangués para definir al nuevo entrenador.