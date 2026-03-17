EN VIVO Champions League: Manchester City vs Real Madrid - minuto a minuto y goles

Este martes 17 de marzo se juegan los partidos de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid en busca de sellar la clasificación para los cuartos de final. La serie favorece en estos momentos para el cuadro madrileño con un resultado holgado de 0-3.

En el Santiago Bernabéu, pese a que había más argumentos para pensar que el Manchester City iba a sacar el resultado por el momento que vivían los dos equipos, Federico Valverde dio el golpe con tres golazos en el primer tiempo. Eso fue suficiente para dar con una victoria importante.

La mística del Real Madrid tomó protagonismo con un inesperado actor como Federico Valverde que marcó su primer triplete con el cuadro blanco y de qué manera por la UEFA Champions League. Vinícius Júnior tuvo la oportunidad de anotar el cuarto, pero Gianluigi Donnarumma atajó un penal.

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Manchester City tendrá que recomponer lo hecho en el Santiago Bernabéu después de una mala semana en la Premier League con un empate a un tanto contra el West Ham que pelea el descenso. En este encuentro, Erling Haaland espera tener una noche inspirada para recortar distancias en el marcador global.

Sin duda alguna, en el Etihad Stadium será a otro precio, pero el resultado ya parece holgado a la espera de lo que pueda suceder en los últimos 90 minutos. Quien pase a los cuartos de final tendrá que medirse en esa fase con el Bayern Múnich o el Atalanta en una serie que mantienen los alemanes con un holgado 6-1.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE MANCHESTER CITY VS REAL MADRID POR LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE ESTE MARTES 17 DE MARZO

El partido entre Manchester City y Real Madrid que se disputará este martes 17 de marzo por los octavos de final de la UEFA Champions League se desarrollará en el Etihad Stadium a partir de las 3 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO MANCHESTER CITY VS REAL MADRID

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.