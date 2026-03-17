Envigado Fc le dará inicio a un nuevo proceso deportivo, después de que se conociera este martes 17 de marzo la salida de Andrés Orozco del cargo de director técnico.

Según informó el periodista Mariano Olsen, los directivos del conjunto antioqueño tomaron la decisión, después del empate con Real Cartagena del lunes 16 de marzo en partido válido por la fecha 10 del Torneo BetPlay.

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Orozco deja de ser el entrenador de Envigado a pocas horas del compromiso que deberá disputar el conjunto naranja este jueves 19 de marzo frente a Unión Magdalena.

Números de Andrés Orozco en Envigado

Andrés Orozco sale de Envigado con el equipo ubicado en la quinta posición del Torneo BetPlay con 17 puntos, luego de cinco victorias, dos empates y dos derrotas.

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Durante toda su gestión, Orozco dirigió 81 compromisos, con 18 triunfos, 23 empates y 40 derrotas para un rendimiento del 31.69%.

El gran lunar del trabajo de Andrés Orozco en Envigado fue, sin dudas, el descenso a la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano, el cual se confirmó en diciembre de 2025.

Adicionalmente, el conjunto naranja no ha tenido el mejor arranque de temporada en el Torneo BetPlay de 2026.