EN VIVO Congo vs Jamaica - minuto a minuto y goles - Repechaje al Mundial 2026

Llegó la hora esperada en el Repechaje mundialista internacional con la vibrante final entre Jamaica contra la República Democrática del Congo que tendrán que definir una de las dos llaves de este torneo para sellar la clasificación para el Mundial.

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Jamaica llegó a esta fase como segunda de su grupo en las Eliminatorias de la Concacaf lo que permitió que, junto con Surinam afrontaran este reto y este paso final para llegar al certamen mundialista. Los ‘Reggae Boyz’ tuvieron que enfrentar primero a Nueva Caledonia y pasaron esa fase de semifinal con un marcador por la mínima diferencia.

Pasando esa semifinal, los espera la República Democrática del Congo, un rival africano que dará de qué hablar por ese juego físico que los caracteriza y que les permitió llegar a la repesca africana y ahora en este punto definitivo para llegar al Grupo K del Mundial.

Sin duda alguna, la Selección Colombia deberá estar pendiente de este partido, pues, a partir de este encuentro entre congoleños y jamaiquinos saldrá el segundo rival del combinado dirigido por Néstor Lorenzo y sellará esa zona para que ya todo esté listo para esa preparación y para ese reto mundialista.

Un vibrante duelo que dejará definido un grupo del Mundial. Horas más tarde se disputará la otra llave de la repesca internacional entre la selección de Bolivia e Irak para componer otra zona de la cita orbital.

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Quien gane la llave entre la República Democrática del Congo y Jamaica tendrá que enfrentarse en el Mundial con Colombia, Uzbekistán y Portugal. Además, el primer reto del combinado que pase esta repesca será nada más ni nada menos que contra los portugueses.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO VS JAMAICA ESTE MARTES 31 DE MARZO POR EL REPECHAJE INTERNACIONAL

El partido entre la República Democrática del Congo vs Jamaica que se desarrollará en el Estadio Akron de Guadalajara, México iniciará a partir de las 16 horas en horario de Colombia. El juego se podrá ver por Win Sports y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO VS JAMAICA

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00 P.M.

México: 15:00 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 17:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 18:00 P.M.