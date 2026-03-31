David González reveló la verdad sobre la ausencia de Tomás Ángel en América

América de Cali volvió a decepcionar en una nueva jornada de la Liga Betplay en la que se enfrentó en condición de visitante contra Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

La 'mechita' tenía la obligación de sumar de a tres unidades para consolidar su lugar dentro de los ocho mejores de la competencia e instaurarse en la siguiente instancia. Sin embargo, cedieron terreno, no supieron aguantar el marcador y no concretaron opciones de gol claras, por lo que se extraña la presencia de Tomás Ángel en la zona ofensiva.

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Esto ocurrió con Tomás Ángel en América

La novela con el fichaje de Tomás Ángel habría llegado a su fin y su presente deportivo está de nuevo en la Liga Betplay para jugar con uno de los clubes más grandes de la competencia, América de Cali.

La 'mechita' se reforzó de la mejor manera, principalmente en la zona ofensiva, para afrontar estos compromisos de la competencia, lograr clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y seguir avanzando todo lo que se pueda con el respaldo de nombres como Yeison Guzmán, Daniel Valencia y el propio Tomás Ángel, quien fue la última contratación, pero llegó con inconvenientes detrás de él.

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Sin embargo, el delantero solamente ha tenido la oportunidad de disputar los partidos y en este momento en América se necesita de alguien que le ayude a Guzmán en la delantera. El delantero, aunque viene bien físicamente, no se ha podido acoplar a la idea de juego de David González, siendo esta la principal razón de su ausencia.

“Tomás viene bien, físicamente ha estado desde el día uno, pero está acomodándose a nuestra manera de jugar, no estaba acostumbrado. Estoy convencido que en el momento que ya entre a actuar, que posiblemente pueda ser el jueves, va a tener unas horas de entrenamiento detrás que le pueden avalar todo lo muy bueno que él no puede dar”.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Tomás Ángel con América?

El delantero de 23 años llega desde San Diego y jugará con la 'mechita' hasta diciembre del presente año, teniendo una oportunidad clara para brillar en torneo internacional con la Copa Sudamericana.

¿Cómo le fue a Tomás Ángel con Nacional?

El delantero debutó como jugador profesional justamente con el 'verde paisa' en la temporada 2021 y logró disputar 52 partidos, más de 2.000 minutos dentro del terreno de juego en donde se pudo reportar con ocho goles y dos asistencias.