EN VIVO Copa BetPlay: Cali vs Bucaramanga - minuto a minuto y goles - fecha 2

Vuelve uno de los torneos más emocionantes del fútbol colombiano, en donde equipos de las dos máximas divisiones se enfrentan.

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El enfrentamiento entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali corresponde al Grupo A de la Copa, en donde también se encuentra Alianza, Boca Juniors de Cali y Real Santander.

Vale la pena destacar que tras la eliminación en Liga Betplay, ambos equipos buscan clasificar a la siguiente ronda de este torneo, en donde pasan los dos mejores de cada grupo.

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Cali vs Bucaramanga: cómo VER EN VIVO HOY lunes 11 de mayo

El partido Cali vs Bucaramanga por la segunda fecha de la Copa BetPlay se disputará este lunes 11 de mayo a partir de las 18:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 15:00 (Los Ángeles)

México: 17:00