EN VIVO Copa BetPlay: Cali vs Bucaramanga - minuto a minuto y goles - fecha 2

Vuelve uno de los torneos más emocionantes del fútbol colombiano, en donde equipos de las dos máximas divisiones se enfrentan.
El enfrentamiento entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali corresponde al Grupo A de la Copa, en donde también se encuentra Alianza, Boca Juniors de Cali y Real Santander.
Vale la pena destacar que tras la eliminación en Liga Betplay, ambos equipos buscan clasificar a la siguiente ronda de este torneo, en donde pasan los dos mejores de cada grupo.
Cali vs Bucaramanga: cómo VER EN VIVO HOY lunes 11 de mayo
El partido Cali vs Bucaramanga por la segunda fecha de la Copa BetPlay se disputará este lunes 11 de mayo a partir de las 18:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00
Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00
Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 15:00 (Los Ángeles)
México: 17:00