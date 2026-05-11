América suma refuerzos para clasificar a semifinales: los dos refuerzos que tendría vs Santa Fe

Se vienen las definiciones de la Liga BetPlay 2026-I con un vibrante duelo entre Independiente Santa Fe vs América de Cali. En la capital del Valle del Cauca todo terminó en igualdad a un tanto y dejaron todo abierto para el encuentro definitivo en Bogotá este martes 12 de mayo.

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En el Pascual Guerrero, el partido tuvo 45 minutos para Independiente Santa Fe y los otros 45 para el América de Cali. Hugo Rodallega pegó primero iniciando el compromiso, mientras que Adrián Ramos, los dos jugadores de 40 años lograron marcar para sus respectivos equipos para emparejar las acciones a un tanto.

Infortunadamente en el partido de ida en la ciudad de Cali, América no pudo contar con Marlon Torres que, antes del partido había sufrido una migraña fuerte que lo dejó afuera de la competencia para el primer encuentro en el Estadio Pascual Guerrero.

LOS DOS JUGADORES QUE REGRESARÍAN AL AMÉRICA PARA ENFRENTAR A SANTA FE

Entre las bajas que tiene el América, Marlon Torres es uno de los defensores centrales experimentados y de buen nivel en el cuadro escarlata. Una fuerte migraña lo dejó a un lado y la idea ahora es que el defensor central se pueda recuperar de la mejor manera.

En Planeta Fútbol, Quique Barona mencionó que, “se espera para el juego de mañana (martes 12 de mayo) la recuperación de Marlon Torres que no pudo estar en el partido anterior cuando ya estaba listo y planillado porque tuvo una fuerte migraña y no pudo estar en el partido en condición de local”.

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Además de Marlon Torres que podría estar dentro de la lista de convocados y ser de la partida, Lizzy Cardona en Despierta Win comentó que Mateo Castillo también sería una de las novedades tras la recuperación de una fuerte lesión que lo dejó afuera por varias semanas.

Sin duda alguna, el regreso de Mateo Castillo sería fundamental, dado que, antes de la lesión, era uno de los grandes jugadores de la plantilla. Habrá que ver el nivel con el que regresará para afrontar este duelo de rojos en la capital de Colombia.

¿QUÉ PASÓ CON YEISON GUZMÁN?

Infortunadamente, América perdió al goleador en esta temporada en la Copa Sudamericana. Yeison Guzmán cayó al suelo en el partido contra Tigre de Argentina en condición de visitante. Este domingo 11 de mayo, el club dio a conocer de primera mano los detalles de esa lesión.

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El parte médico indicó un trauma en la rodilla derecha con distensión del ligamento colateral medial. La lesión ocurrió a principios de mayo de 2026. En caso de que América pierda ante Santa Fe, Yeison Guzmán regresará para afrontar los últimos partidos de la Copa Sudamericana.

La incapacidad es de por lo menos dos semanas para el antioqueño que se perderá lo que resta de la Liga BetPlay, y que se perdería algunas fechas claves de la Copa Sudamericana.