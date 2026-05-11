Millonarios arranca este lunes 11 de mayo su camino en la Copa Betplay 2026 cuando reciba a Llaneros FC en el estadio Metropolitano de Techo desde las 8:00 p.m., en compromiso correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del certamen. El encuentro contará con transmisión de Win Sports.

EN VIVO Copa BetPlay: Millonarios vs. Llaneros - minuto a minuto y goles

El conjunto albiazul afrontará este torneo con la obligación de reaccionar luego de quedar eliminado de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana. Por esa razón, el cuerpo técnico decidió convocar a varias de sus principales figuras para buscar un inicio sólido en la competencia.

Entre los 20 jugadores citados destacan nombres importantes como Andrés Llinás, Mackalister Silva, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, futbolistas llamados a liderar al ‘Embajador’ en esta nueva oportunidad de pelear por un título.

Millonarios integra el Grupo B junto a Llaneros, Patriotas Boyacá, Boyacá Chicó y Atlético FC. En esta primera fase participan los 12 equipos eliminados de la Liga y ocho clubes que no lograron avanzar en el Torneo de la B. Cada equipo disputará cuatro partidos y los dos mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final.

Copa Betplay en el estadio Metropolitano de Techo: Millonarios vs. Llaneros - minuto a minuto y goles

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Por el lado de Llaneros, el equipo llega motivado tras vencer 3-0 a Atlético FC en la primera jornada de la Copa. El conjunto de Villavicencio terminó el Apertura en la casilla 14 con 22 puntos y buscará dar la sorpresa en Bogotá pese a las ausencias de los ex Millonarios Daniel Mantilla y Juan José Ramírez, quienes no fueron convocados.

En el historial copero entre ambos clubes existe total paridad. Se han enfrentado seis veces, con dos victorias por lado y dos empates, en una serie que promete otro capítulo competitivo en el estadio de Techo.