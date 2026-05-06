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Copa Betplay

EN VIVO Copa Betplay: Patriotas vs Boyacá Chicó – minuto a minuto y goles – fecha 1

Así podrá ver en vivo el partido entre Patriotas vs Boyacá Chicó en la fecha 1 de la Copa Betplay.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Patriotas vs Boyacá Chicó en vivo por la fecha 1 de la Copa Betplay
Patriotas vs Boyacá Chicó en vivo por la fecha 1 de la Copa Betplay

Inicia una nueva edición de la Copa Betplay, la cual contará con una fase previa en donde se enfrentarán 20 equipos, los 12 eliminados del "todos contra todos" de la Liga Betplay y los 8 de la misma instancia del Torneo Betplay.

Una vez se conocieron todos los nombres de los equipos que jugarían la Fase 1A, se dio a conocer también la distribución de los equipos en los respectivos grupos y en donde se enfrentarán inicialmente Patriotas y Boyacá Chicó para definir los primeros tres puntos del Grupo B.

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Patriotas vs Boyacá Chicó: cómo VER EN VIVO HOY jueves 23 de abril

El partido Pasto vs Santa Fe por la fecha 18 de la Liga BetPlay se disputará este jueves 23 de abril a partir de las 19:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports y también transmitirá Fútbol RCN en su canal de YouTube; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 19:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:00
Bolivia y Venezuela: 20:00
Estados Unidos: 20:00 (D.C. y Florida)
México: 18:00

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Así quedó la fase de grupos de la Copa BetPlay

Grupo A:

  • Deportivo Cali
  • Atlético Bucaramanga
  • Alianza FC
  • Boca Juniors de Cali
  • Real Santander

Grupo B

  • Millonarios FC
  • Llaneros FC
  • Boyacá Chicó
  • Patriotas
  • Atlético de Cali

Grupo C

  • Dim
  • Fortaleza
  • Cúcuta Deportivo
  • Orsomarso
  • Itagüí Leones

Grupo D

  • Águilas Doradas
  • Jaguares de Córdoba
  • Deportivo Pereira
  • Independiente Yumbo
  • Real Cundinamarca

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