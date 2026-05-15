EN VIVO Copa BetPlay: Patriotas vs Millonarios - minuto a minuto y goles

Inicia una nueva fecha de la Copa Betplay y justo en el marco de la tercera jornada se vivirá un emocionante encuentro entre Patriotas y Millonarios, dos de las escuadras más fuertes del grupo B.

El compromiso se llevará a cabo en el Estadio La Independencia este viernes 15 de mayo sobre las 18:00 hora local y, aunque el equipo comandado por Fabián Bustos estará como visitante, está obligado a sumar de a tres puntos para reivindicarse con su hinchada tras la eliminación en Liga Betplay.

Patriotas vs Millonarios: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 15 de mayo

El partido entre Patriotas vs Millonarios por la fecha 3 de la Copa BetPlay se disputará este viernes 15 de mayo a partir de las 18:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

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Tras el triunfo 1-0 en Techo, Millonarios llegó a tres puntos en el Grupo B

1. Llaneros — PJ: 2 | DG: +2 | PTS: 3

2. Millonarios — PJ: 1 | DG: 1 | PTS: 3

3. Patriotas — PJ: 2 | DG: 0 | PTS: 2

4. Boyacá Chicó — PJ: 1 | DG: 0 | PTS: 1

5. Atlético — PJ: 2 | DG: -3 | PTS: 1