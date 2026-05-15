Sebastián Guzmán, mediocampista del Deportes Tolima, hizo una inesperada revelación sobre el argentino Néstor Lorenzo. El jugador fue entrevistado este viernes 15 de mayo en el programa Medio Tiempo, de Win Sports.



Guzmán destapó que cuando estaba en Atlético Nacional de Medellín y Matheus Uribe arribó a este club, este último futbolista le dijo que el director técnico de la Selección Colombia de Mayores le preguntó por él.

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La revelación sobre Lorenzo

Sin embargo, como es bien sabido y como lo declaró el mismo Sebastián Guzmán, este en ningún momento ha hecho parte del estratega. El mediocampista con pasado en el fútbol internacional tiene 28 años.

“En Nacional, cuando llegó Matheus Uribe, me dijo que el profesor Néstor Lorenzo le preguntó por mí, pero nunca he estado en procesos de mayores”, manifestó, sin rodeos, Sebastián Guzmán.

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Sandoval y la tricolor

Luego, Sebastián, continuando con los temas del combinado tricolor que va a estar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, dijo que Luis Sandoval mereció aparecer en la lista preliminar de cara al certamen orbital.



“Todos soñamos con vestir la camiseta de la Selección Colombia; cada uno tiene sus gustos y yo creo que Luis Sandoval puede estar en esa prelista”, dijo sobre su compañero en Deportes Tolima.

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Las palabras sobre Lucas

Por último, entre otras cosas más, Sebastián Guzmán hizo referencia al director técnico del equipo de la ciudad de Ibagué, Lucas Fidolo González Vélez. Deportes Tolima, además de estar en las semifinales de la liga colombiana del primer semestre del año, está en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.



“Lucas me dijo: ‘Me caes como anillo al dedo en el proyecto que quiero’ y eso me dejó marcado; él es un enfermo por el fútbol, él vive para eso y eso ayuda para el equipo”, sentenció el jugador.