EN VIVO Copa Betplay: Tolima vs Quindío – minuto a minuto y goles

Se reanudó de manera oficial la Copa Betplay 2026 este martes 21 de julio con los compromisos de la Fase 1B en donde se encuentran los clubes que consiguieron mantenerse dentro de los ocho mejores equipos de la Liga Betplay y la Copa Betplay.

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Deportes Tolima y Quindío son dos de los clubes que precisamente lograron destacar en sus respectivas competencias y ahora se enfrentarán por definir cuál será el que se quede con el cupo a los octavos de final iniciando con el duelo de ida que se llevará a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Tolima vs Quindío: cómo VER EN VIVO HOY martes 21 de julio

El partido Tolima vs Quindío por la fase 1B de la Copa BetPlay se disputará este martes 21 de julio en el Estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 18:00 (hora local). El duelo se podrá ver a través del canal de YouTube de Win Sports y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida)

México: 17:00

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¿Cuándo es el partido de vuelta entre Tolima vs Quindío?

El compromiso de vuelta entre el conjunto 'pijao' y los cafeteros se jugará en el Estadio Centenario de Armenia el martes 28 de julio sobre las 18:15 para definir el equipo que se enfrentará contra Llaneros en los octavos de final.