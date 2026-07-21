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Copa Betplay

Premios que entregará la Copa Betplay 2026

Inicia una nueva edición de la Copa Betplay 2026 y estos son los premios que están pendientes.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Estos son los premios que otorga la Copa Betplay 2026
Estos son los premios que otorga la Copa Betplay 2026

El Fútbol Profesional Colombiano se reactiva y una de las competencias que está pendiente por disputarse es la Copa Betplay, en donde ya se llevó a cabo la Fase 1A con los equipos que quedaron eliminados de la fase de "todos contra todos" de la Liga y el Torneo.

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Ahora, en la reanudación del FPC está pendiente llevar a cabo la Fase 1B para determinar cuáles serán los clubes que avanzarán a los octavos de final y se ilusionarán cada vez más con los premios que otorga la competencia, en donde justamente hay cupo a torneo internacional.

Estos son los premios que otorga la Copa Betplay 2026

A inicios de la presente temporada, Dimayor dio a conocer en el respectivo reglamento que el ganador de la Copa Betplay 2026 recibirá un reconocimiento económico que correspondería a un total de $670 millones de pesos.

Sin embargo, este no sería el único reconocimiento, ya que a este premio monetario, a parte del respectivo trofeo que lo certifica como campeón, se suma también la oportunidad de participar en la Copa Sudamericana 2027 como (Colombia N°1), siempre y cuando participe en la División Principal (LIGA BETPLAY DIMAYOR) organizada por la DIMAYOR en el año 2027.

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Los demás cupos que tiene Colombia para esta competencia pertenecerán a los clubes que estén presentes en la casilla 5, 6 y 7 de la tabla de la reclasificación, los cuales disputarán las fases previas de la competencia a inicio de la temporada 2027.

Así se jugarán los partidos de ida de la Fase 1B de la Copa BetPlay

Martes 21 de julio

Nacional Vs Tigres

Hora: 6:20 P.M.

Pasto Vs Bogotá

Hora: 7:00 P.M.

Estadio Departamental Libertad

Internacional de Bogotá Vs Internacional de Palmira

Hora: 7:00

Estadio Metropolitano de Techo

América de Cali Vs Real Cartagena

Hora: 8:30 P.M.

Estadio Pascual Guerrero

Once Caldas Vs Envigado

Hora: 7:00 P.M.

Estadio Palogrande

Tolima Vs Quindío

Hora: 7:00 P.M.

Estadio Manuel Murillo Toro

Miércoles 22 de julio

Junior Vs Barranquilla

Hora: 7:30 P.M.

Estadio Romelio Martínez

Por definir

Santa Fe vs Unión Magdalena

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Así se jugarán los partidos de la Fase 1B en la Copa BetPlay

Martes 28 de julio

Quindío Vs Tolima

Hora: 6:15 P.M.

Estadio Centenario

Bogotá Vs Pasto

Hora: 7:00 P.M.

Estadio Metropolitano de Techo

Tigres Vs Nacional

Hora: 8:30 P.M.

Estadio El Campín

Miércoles 29 de julio

Barranquilla Vs Junior

Hora: 5:30 P.M.

Estadio Romelio Martínez

Internacional de palmira Vs Internacional de Bogotá

Hora: 7:00 P.M.

Estadio Francisco Rivera

Real Cartagena Vs América

Hora: 8:00 P.M.

Estadio Jaime Morón

Jueves 30 de julio

Envigado Vs Once Caldas

Hora: 3:30 P.M.

Estadio Polideportivo Sur

Por definir
Unión Magdalena Vs Santa Fe

En esta nota

Copa Betplay Liga Betplay Copa Sudamericana Fútbol Colombiano Colombia Atlético Nacional América de Cali Once Caldas