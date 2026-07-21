Premios que entregará la Copa Betplay 2026

El Fútbol Profesional Colombiano se reactiva y una de las competencias que está pendiente por disputarse es la Copa Betplay, en donde ya se llevó a cabo la Fase 1A con los equipos que quedaron eliminados de la fase de "todos contra todos" de la Liga y el Torneo.
Ahora, en la reanudación del FPC está pendiente llevar a cabo la Fase 1B para determinar cuáles serán los clubes que avanzarán a los octavos de final y se ilusionarán cada vez más con los premios que otorga la competencia, en donde justamente hay cupo a torneo internacional.
Estos son los premios que otorga la Copa Betplay 2026
A inicios de la presente temporada, Dimayor dio a conocer en el respectivo reglamento que el ganador de la Copa Betplay 2026 recibirá un reconocimiento económico que correspondería a un total de $670 millones de pesos.
Sin embargo, este no sería el único reconocimiento, ya que a este premio monetario, a parte del respectivo trofeo que lo certifica como campeón, se suma también la oportunidad de participar en la Copa Sudamericana 2027 como (Colombia N°1), siempre y cuando participe en la División Principal (LIGA BETPLAY DIMAYOR) organizada por la DIMAYOR en el año 2027.
Los demás cupos que tiene Colombia para esta competencia pertenecerán a los clubes que estén presentes en la casilla 5, 6 y 7 de la tabla de la reclasificación, los cuales disputarán las fases previas de la competencia a inicio de la temporada 2027.
Así se jugarán los partidos de ida de la Fase 1B de la Copa BetPlay
Martes 21 de julio
Nacional Vs Tigres
Hora: 6:20 P.M.
Pasto Vs Bogotá
Hora: 7:00 P.M.
Estadio Departamental Libertad
Internacional de Bogotá Vs Internacional de Palmira
Hora: 7:00
Estadio Metropolitano de Techo
América de Cali Vs Real Cartagena
Hora: 8:30 P.M.
Estadio Pascual Guerrero
Once Caldas Vs Envigado
Hora: 7:00 P.M.
Estadio Palogrande
Tolima Vs Quindío
Hora: 7:00 P.M.
Estadio Manuel Murillo Toro
Miércoles 22 de julio
Junior Vs Barranquilla
Hora: 7:30 P.M.
Estadio Romelio Martínez
Por definir
Santa Fe vs Unión Magdalena
Así se jugarán los partidos de la Fase 1B en la Copa BetPlay
Martes 28 de julio
Quindío Vs Tolima
Hora: 6:15 P.M.
Estadio Centenario
Bogotá Vs Pasto
Hora: 7:00 P.M.
Estadio Metropolitano de Techo
Tigres Vs Nacional
Hora: 8:30 P.M.
Estadio El Campín
Miércoles 29 de julio
Barranquilla Vs Junior
Hora: 5:30 P.M.
Estadio Romelio Martínez
Internacional de palmira Vs Internacional de Bogotá
Hora: 7:00 P.M.
Estadio Francisco Rivera
Real Cartagena Vs América
Hora: 8:00 P.M.
Estadio Jaime Morón
Jueves 30 de julio
Envigado Vs Once Caldas
Hora: 3:30 P.M.
Estadio Polideportivo Sur
Por definir
Unión Magdalena Vs Santa Fe