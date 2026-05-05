EN VIVO Copa Libertadores: Barcelona vs Boca Juniors – minuto a minuto y goles – fecha 4

Realidades distintas en la Copa Libertadores en el grupo D que compone el Barcelona de Guayaquil, Boca Juniors, Cruzeiro y Universidad Católica de Chile. Los ecuatorianos tienen que medirse contra los argentinos en un vibrante partido en el que César Farías tiene que conseguir los primeros tres puntos en el certamen.

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Barcelona ha jugado tres partidos en la Copa Libertadores con resultados sumamente adversos que no permiten soñar con la clasificación a los octavos de final o por lo menos a la tercera posición que les dará la oportunidad de jugar la Copa Sudamericana en los Play-Offs.

Infortunadamente para las pretensiones de Barcelona, la distancia con respecto a Universidad Católica, Boca Juniors y Cruzeiro es de seis puntos y, a falta de nueve puntos para terminar la fase de grupos tendrán que ganar todo lo que les queda para intentar llegar a esas dos posiciones de clasificación a los octavos de final.

Por su parte, Boca Juniors volvió a una instancia de fase de grupos de la Copa Libertadores después de algunos años de ausencia. Los argentinos necesitan quedarse con la victoria para tomar el liderato a la espera de lo que pase entre Universidad Católica vs Cruzeiro.

En caso de que Boca Juniors sume de a tres en Guayaquil, Barcelona quedaría sentenciado oficialmente, mientras que los ‘Xeneizes’ tendrán la oportunidad de quedarse con las primeras dos posiciones para clasificar a los octavos de final del certamen internacional.

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A QUÉ HORA Y DÓNDE VER BARCELONA DE GUAYAQUIL VS BOCA JUNIORS POR LA COPA LIBERTADORES EN LA FECHA 4 ESTE MARTES 5 DE MAYO

El partido entre Barcelona de Guayaquil vs Boca Juniors en el Estadio Monumental Banco Pichincha este martes 5 de mayo se disputará a partir de las 7 de la noche en horario de Colombia. Además, se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE BARCELONA DE GUAYAQUIL VS BOCA JUNIORS

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M.

México: 6:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 8:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.