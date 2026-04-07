EN VIVO Copa Libertadores: Barcelona vs Cruzeiro – minuto a minuto y goles – fecha 1

Sudamérica vuelve a tener la Copa Libertadores en este 2026 con una fase de grupos atractiva y que se jugará a partir del 7 de abril hasta finales del mes de mayo. Seis partidos en cuestión de 60 días que probarán a los 32 clubes participantes, dado que tendrán que combinar el torneo internacional con sus respectivas ligas locales.

Barcelona tuvo que jugar la fase previa de la Copa Libertadores dejando atrás en la segunda instancia a Argentinos Juniors en la definición desde el punto penal en el Estadio Diego Armando Maradona y en tercera fase eliminó en Brasil a Botafogo. Esto mismo había pasado en 2025 cuando despidió a Corinthians.

El sorteo emparejó al cuadro ecuatoriano en un difícil grupo junto con Cruzeiro, Boca Juniors y Universidad Católica de Chile. Su debut será en el Estadio Banco Pichincha de Guayaquil ante los brasileños. Los dirigidos por César Farías buscan arrancar con victoria su participación en la Libertadores.

Por su parte, Cruzeiro, que tiene en su nómina a los colombianos, Luis Sinisterra que se recupera de una lesión y Néiser Villarreal que poco a poco ha sumado minutos y goles como profesional, algo que no pudo lograr en Millonarios en Colombia.

Cruzeiro llega a este encuentro de la primera fecha de la Copa Libertadores con un duro golpe sufrido en el Brasileirao cayendo goleado en condición de visitante contra Sao Paulo. Un 4-1 que liquida al cuadro de Belo Horizonte y que se mantiene en la parte baja de la tabla de posiciones en zona de descenso.

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A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PAETIDO ENTRE BARCELONA DE GUAYAQUIL VS CRUZEIRO POR LA COPA LIBERTADORES ESTE MARTES 7 DE ABRIL

El partido que se disputará en el Estadio Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil entre el Barcelona y Cruzeiro arrancará a las 7 de la noche en horario ecuatoriano y colombiano, y a las 9 en Brasil. El juego se podrá ver por la señal de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE BARCELONA DE GUAYAQUIL VS CRUZEIRO

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M.

México: 6:00 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 8:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.