EN VIVO Copa Libertadores: Medellín vs Cusco - minuto a minuto y goles - fecha 3

Siguen las emociones de la Copa Libertadores con un vibrante encuentro con el Deportivo Independiente Medellín que buscará sus primeros tres puntos en el certamen. Los antioqueños necesitan una noche especial contra el Cusco de Perú que no ha podido sumar unidades en las anteriores dos salidas internacionales.

Y es que, el Medellín debutó en el torneo en condición de local frente a Estudiantes de La Plata salvando un punto cuando la cosa se le ponía difícil a los antioqueños por el gol de Tiago Palacios. Sobre la última media hora, Francisco Chaverra empató las acciones.

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Luego vino una durísima caída ante Flamengo en el Estadio Maracaná, y, más allá de la pálida cara del club colombiano, el poco esfuerzo de los jugadores para revertir el marcador acabó con la gestión de Alejandro Restrepo que fue cesado del cargo.

Afortunadamente, lo que ilusiona bastante al Medellín es que con Sebastián Botero en la dirección técnica, el club ha ganado sus últimos dos partidos y se jugará la clasificación en la Liga BetPlay el domingo 3 de mayo frente a Águilas Doradas en condición de local.

Cusco, por su parte no ha tenido una buena campaña en este torneo internacional con dos derrotas ante Flamengo en el debut y luego con Estudiantes de La Plata. Los cusqueños en la liga peruana son sextos, y vienen de sumar tres unidades superando a Sport Huancayo.

Este encuentro tiene a dos clubes con realidades similares en el torneo internacional, pues, por más de que Medellín ya sacó una unidad, necesitará afianzarse en el torneo con una primera victoria, mientras que Cusco espera asaltar el Atanasio Girardot para salir del fondo de la tabla.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE MEDELLÍN VS CUSCO POR LA FECHA 3 DE LA COPA LIBERTADORES ESTE JUEVES 30 DE ABRIL

El partido entre Medellín vs Cusco este jueves 30 de abril se disputará en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 9 de la noche en horario de Colombia y de Perú. El juego se podrá ver por la señal de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO MEDELLÍN VS CUSCO

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00 P.M.

México: 8:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 10:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 P.M.