¿Santa Fe apunta a la Sudamericana? Respuesta contundente ilusiona

Nueva fecha de la Copa Libertadores para Independiente Santa Fe y una decepción con un mal partido planteado en Argentina dejando escapar puntos necesarios para intentar clasificar a los octavos de final de la máxima competencia a nivel de clubes en Sudamérica.

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Platense fue más a lo largo de los 90 minutos poniendo en problemas a Andrés Mosquera Marmolejo que no pudo detener dos cabezazos que entraron al arco cardenal y que fueron suficientes para la dura derrota en el certamen internacional. El ‘Calamar’ se encontró con un equipo desconcertado como Santa Fe y aprovechó errores en marca para sacar adelante el resultado.

Para Platense es un resultado histórico, pues, ganaron por primera ocasión en condición de local en torneos internacionales. Santa Fe quedó último a la espera de lo que pase entre Corinthians vs Peñarol, pero la distancia frente a los líderes ya parece lejana. Por esta razón, la Copa Sudamericana podría ser el objetivo ahora.

FRANCO FAGÚNDEZ RESPONDIÓ CON CONTUNDENCIA SOBRE BAJAR A LA COPA SUDAMERICANA

El sistema de la Copa Libertadores permite jugar la Copa Sudamericana para el tercero de cada grupo. Quien quede en esa posición tendrá que disputar los Play-Offs de octavos de final de la Sudamericana y para Santa Fe, ese podría pasar a ser el objetivo.

Después de la derrota, Franco Fagúndez, autor del gol de Santa Fe y el único que se animó a hacer un remate al arco en los 90 minutos indicó que no renuncian a la Copa Libertadores. El objetivo sigue siendo el mismo al que se plantearon cuando clasificaron a la máxima competencia internacional.

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En zona mixta le cuestionaron si hay que apuntarle ya a la Copa Sudamericana. Franco Fagúndez fue claro, “no, Sudamericana no. Estamos compitiendo en la Copa Libertadores y vamos con la mentalidad de que tenemos que meternos ahí. Nos quedan dos partidos de local y después contra Peñarol, nos queda ahí el decisivo. Así que nada, vamos a dejar la vida por meternos a los octavos de final”.

Sin duda alguna, la respuesta de uno de los mejores jugadores de Santa Fe en los últimos compromisos es contundente para sacar los nueve puntos que restan y estar en la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Nunca han pensado en la Copa Sudamericana y así encararán lo que queda.

¿CUESTIÓN DE PRIORIDADES CON LIGA BETPLAY Y TORNEO INTERNACIONAL?

Además, le preguntaron por ese juego decisivo ante Internacional de Bogotá que les puede dar la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay. En caso de clasificar se juntaría con los tres partidos que restan en Copa Libertadores y habría que tomar prioridades en el calendario.

Nuevamente, el uruguayo fue claro con las prioridades, “a las dos, en todo lo que compitamos vamos a dejar la vida en toda competición. Ahora tenemos que cambiar el chip rápido, tenemos una final el domingo que si ganamos nos metemos ahí y ya si empatamos no hay manera porque nos están pisando los talones atrás. Hay que dejar la vida en conseguir los tres puntos”.

Santa Fe irá con todo para sacar adelante lo que queda. En la semana tendrá que enfrentar a Internacional de Bogotá y luego se medirá con Corinthians en el Estadio El Campín. Conseguir esos seis puntos será vital para seguir con la ilusión en todas las competencias.

¿CÓMO ESTÁ SANTA FE ANÍMICAMENTE? FRANCO FAGÚNDEZ RESPONDIÓ

Por último, estas caídas podrían comprometer al plantel, especialmente por lo que puede venir con la continuidad de Pablo Repetto y las posibles eliminaciones en los dos torneos. Sin embargo, Franco Fagúndez sabe lo que se juegan y la mentalidad clara de sacar todo adelante.

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Franco Fagúndez sentenció que, “no, la mentalidad siempre es ganar, obviamente en el fútbol se gana, se pierde o se empata, no hay que volverse loco, pero bueno, nos tocó perder, obviamente duele, duele por toda la gente que vino no poder darles la alegría, pero el equipo está fuerte y vamos a cambiar de chip rápido”.