EN VIVO Copa Libertadores: Medellín vs Estudiantes – minuto a minuto y goles – fecha 1

Con el pasar de las fechas de la Liga BetPlay 2026-I, el Deportivo Independiente Medellín empieza a ver la Copa Libertadores como el máximo objetivo, dado que el cuadro antioqueño está en una zona incómoda en la tabla de clasificación del rentado local para sellar la clasificación.

La Copa Libertadores será el objetivo central para Alejandro Restrepo y sus dirigidos, claro está, sin olvidar la Liga BetPlay en donde todavía pueden sellar el paso a los Play-Offs.

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Medellín clasificó a la fase de grupos después de superar las fases previas de la competencia internacional enfrentando a Liverpool de Uruguay y luego, a Juventud las Piedras también uruguayo. Sin embargo, el sorteo puso a los antioqueños en una zona compleja con Estudiantes de La Plata, Flamengo y Cusco. El objetivo es quedar dentro de las primeras dos casillas para pasar a octavos de final.

Los antioqueños llegan a este encuentro con las bajas de Salvador Ichazo que no podrá atajar por unas molestias físicas y tampoco estará Didier Moreno, una de las grandes ausencias para este debut. Afortunadamente, recuperó a Daniel Cataño y a Francisco Fydriszewski.

Estudiantes de La Plata visita el Estadio Atanasio Girardot con la necesidad de arrancar de buena manera la competencia internacional y para ponerse de frente en la parte alta de la tabla de posiciones. Un vibrante duelo entre los ‘Pincharratas’ y los ‘Poderosos’.

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A QUÉ HORA Y DÓNDE VER MEDELLÍN VS ESTUDIANTES DE LA PLATA POR LA FECHA 1 DE LA COPA LIBERTADORES ESTE MIÉRCOLES 8 DE ABRIL

El partido entre el Deportivo Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata que se desarrollará en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 7 de la noche en horario de Colombia y 9 de la noche en Argentina marcará el debut de los dos clubes en este torneo internacional. El juego se podrá ver por la señal de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO MEDELLÍN VS ESTUDIANTES DE LA PLATA

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M.

México: 6:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 8:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.