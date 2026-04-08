Junior se reforzó para enfrentar a Palmeiras en la Copa Libertadores

Sigue avanzando la primera fecha de la Copa Libertadores y en la jornada que se llevará a cabo el miércoles 8 de abril Junior será uno de los principales protagonistas, ya que regresa a una nueva fase de grupos en donde debutará contra Palmeiras.

El cuadro 'tiburón' ya se había enfrentado a los brasileños en ocasiones anteriores, pero en esta oportunidad se espera que el resultado sea favorable para los barranquilleros, ya que cuentan con Alfredo Arias en el banquillo técnico y varios regresos en su plantilla.

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Alfredo Arias confirmó los refuerzos para Junior en Libertadores

El Estadio Jaime Morón se alista para abrirle sus puertas a una noche de alto voltaje en la Copa Libertadores, donde Junior se enfrentará a un viejo conocido como lo es Palmeiras en un duelo que promete emociones y exigencia máxima, en especial tomando en cuenta los jugadores que regresan a la convocatoria.

La clave para los dirigidos de Alfredo Arias por el conjunto tiburón estará en mantener el orden, aprovechar la localía, ser efectivos en las opciones que generen y aprovechar los nombres que vuelven a la convocatoria y, posiblemente, auspicien como titulares, tal como es el caso de Guillermo Celis, Yimmi Chará y Jean Pestaña.

Estos jugadores regresan al llamado del estratega uruguayo después de algunas fechas sin acción por suspensiones en la liga local o por simplemente precaución médica, por lo que justamente los estaban guardando para esta clase de partidos de alto nivel.

Además, con estas incorporaciones también se deberá aprovechar la ausencia de figuras de Palmeiras como Vitor Roque y Paulinho, ya que se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones y no se quiere agravar la situación con su condición física por exigirlos de más.

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¿Cuándo se jugará el partido entre Junior vs Palmeiras en Copa Libertadores?

El encuentro entre colombianos y brasileños se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Jaime Morón el miércoles 8 de abril sobre las 19:30 hora Colombia.

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Grupo de Junior en la Copa Libertadores

El equipo que comanda Alfredo Arias desde la zona del banquillo técnico quedó ubicado justo en el Grupo F de la Copa Libertadores, en donde se enfrentarán a grandes rivales como lo es el propio Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal.