EN VIVO Copa Libertadores: Nacional vs Tolima – minuto a minuto y goles – fecha 2

La Copa Libertadores sigue dando de qué hablar con la segunda jornada y un vibrante partido en el que el Deportes Tolima tendrá que salir de Colombia para enfrentar a Nacional de Uruguay en el Estadio Gran Parque Central de la ciudad de Montevideo.

En el Grupo B todo está igualado después de la primera fecha por el empate del Tolima con Universitario de Deportes sin goles y por la igualdad en el duelo entre Coquimbo Unido vs Nacional de Uruguay. La segunda jornada tendrá que empezar a definir aspectos en caso de que alguno de esta zona sume de a tres y tome el liderato.

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Para este compromiso, Nacional de Uruguay espera hacerse fuerte en su estadio después de la igualdad con Coquimbo Unido en Chile. Los charrúas deben sumar de a tres para afianzarse en la zona, dado que parten como favoritos por su experiencia internacional al ganar tres Copas Libertadores.

En el ataque esperan sacar argumentos para llevarse la victoria con el goleador charrúa, Maxi Gómez con experiencia en Valencia, Celta y otros clubes de Europa. Además, la creación de un veterano como Nicolás Lodeiro que ya sabe lo que es disputar este tipo de competencias.

Por su parte, Tolima no podrá contar con Yordan Osorio, defensor central venezolano que llegó hace poco al cuadro tolimense. Una lesión privó a Osorio de estar dentro de la convocatoria en la que sí regresa Juan Pablo Nieto, y de Neto Volpi que no estuvo contra el Deportivo Pasto en la fecha pasada de la Liga BetPlay.

A QUÉ HORAS Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE NACIONAL DE URUGUAY VS DEPORTES TOLIMA ESTE MARTES 14 DE ABRIL POR LA COPA LIBERTADORES

El partido entre Nacional de Uruguay contra el Deportes Tolima en el Gran Parque Central de Montevideo se jugará a partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia. El compromiso se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO NACIONAL DE URUGUAY VS DEPORTES TOLIMA

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.