EN VIVO Copa Libertadores: Platense vs Peñarol - minuto a minuto y goles – Fecha 4

El complemento de la fecha 4 de la Copa Libertadores en el Grupo E se desarrollará en Argentina con un vibrante duelo de clubes necesitados por realidades sumamente distintas. Platense recibe a Peñarol y este encuentro puede ser decisivo para el ‘Calamar’.

Por primera vez, Platense está jugando un torneo internacional como lo es la Copa Libertadores de América. El cuadro argentino había sido campeón en 2025 de la liga local y quiere hacer historia en el plano continental. Quieren seguir haciendo historia y podrían sacar provecho en condición de local ante Peñarol.

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Platense es segundo del Grupo E después de superar a Peñarol en Montevideo y luego, vencer a Santa Fe en condición de local ganando su primer partido internacional en casa. Sumar de a tres nuevamente ante los uruguayos dejaría al club en la segunda plaza con nueve unidades y ya con una diferencia imposible de alcanzar.

En ese sentido, si el ‘Calamar’ gana, dejarán a Santa Fe y Peñarol sin ninguna chance de sellar la clasificación para los octavos de final. Por su parte, los ‘Carboneros’ tendrán que ganar para salir de la cuarta plaza y seguir con vida de cara a la Copa Sudamericana o bien, buscar apretar la parte de arriba cerca de los argentinos.

Peñarol no ha tenido la suerte deseada en la Copa Libertadores, una competencia que ya han ganado en anteriores ediciones. Caer o empatar los dejaría casi sin opciones de seguir con vida en el torneo internacional y el objetivo cambiaría tratando de pelear con Santa Fe por ese cupo a Sudamericana.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER PLATENSE VS PEÑAROL POR LA FECHA 4 DE LA COPA LIBERTADORES ESTE JUEVES 7 DE MAYO

El partido entre Platense vs Peñarol que se jugará en el Estadio Ciudad de Vicente López este jueves 7 de mayo arrancará a partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia y 7 de la noche de Argentina y de Uruguay. El juego se podrá ver por ESPN 2 y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO PLATENSE VS PEÑAROL

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.