EN VIVO Copa Libertadores: Santa Fe vs Platense – minuto a minuto y goles – fecha 5

La espera acabó para que se juegue la quinta fecha de la Copa Libertadores con aspiraciones de Santa Fe y de Platense con realidades distintas en esta penúltima jornada del torneo internacional. Los cardenales cuentan con más experiencia internacional, pero se les ha dificultado en esta competencia.

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Santa Fe está vivo en la Liga BetPlay y en la Copa Libertadores en las semifinales del rentado local frente al Junior de Barranquilla y en la fase de grupos del torneo internacional. Sin embargo, caer en casa frente a Platense sepultaría las chances. Mientras que el ‘Calamar’ está en la segunda casilla de la clasificación en su primera experiencia en esta competencia.

Para seguir con vida, Santa Fe necesita sumar en Bogotá para llegar a cinco unidades, a dos puntos de Platense. Que en el partido entre Corinthians y Peñarol ganen los brasileños y en la última fecha, superar al ‘Carbonero’ en Uruguay. Ahí esperarán la ayuda del Corinthians que debe superar al ‘Calamar’ para sellar la clasificación.

Por su parte, Platense vive el sueño internacional de estar en la Copa Libertadores por primera vez en su historia gracias al título liguero en el 2025. El elenco argentino tiene siete unidades y ganar o sacar el empate en Bogotá significaría sellar la clasificación para los octavos de final.

Platense quedó eliminado de la Primera División de Argentina y tiene en la cabeza únicamente afrontar la Copa Libertadores con dos fechas definitivas. Si no es en Bogotá, el club argentino podría dar el golpe en Brasil para quedarse con esa clasificación en su debut en el torneo internacional.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE SANTA FE VS PLATENSE POR LA QUINTA FECHA DE LA COPA LIBERTADORES ESTE MARTES 19 DE MAYO

El partido entre Santa Fe vs Platense por la quinta fecha de la Copa Libertadores se jugará en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. La historia arrancará a partir de las 7 de la noche en horario de Colombia. Se podrá ver por WSPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO SANTA FE VS PLATENSE

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M.

México: 6:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 8:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.