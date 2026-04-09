EN VIVO Copa Libertadores: Sporting Cristal vs Cerro Porteño– minuto a minuto y goles – fecha 1

Sigue avanzando de buena manera la primera fecha de la Copa Libertadores y las emociones ahora las protagonizarán dos de los equipos del Grupo F, Sporting Cristal y Cerro Porteño en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos.

El partido se disputará este miércoles 8 de abril, con la obligación compartida de sumar desde el arranque en una zona que también integran Palmeiras y Junior, lo que anticipa una competencia exigente desde la primera jornada.

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Sporting Cristal vs Cerro Porteño cómo VER EN VIVO HOY Copa Libertadores el 8 de abril

El partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la primera fecha de la Copa Libertadores se disputará este miércoles 8 de abril a partir de las 21:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través de la ESPN, FOX Sports, Pluto TV y Disney Plus Premium, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 21:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 23:00

Bolivia y Venezuela: 22:00

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¿Cuál equipo llega mejor al partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

El conjunto peruano llega con la necesidad de hacerse fuerte en condición de local, a pesar de atravesar un momento irregular en el torneo local. Sporting Cristal le apostará a la experiencia de jugadores como Santiago González y Miguel Araujo para dar un golpe de autoridad en el debut internacional.

Mientras que por el lado de Cerro Porteño, arribará a este compromiso en un mejor presente futbolístico, acumulando buenos resultados en la liga paraguaya y mostrando solidez tanto en defensa como en ataque. Con figuras como Ignacio Aliseda y un plantel competitivo, el conjunto guaraní buscará sacar ventaja desde el inicio del torneo, incluso jugando como visitante.