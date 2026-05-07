EN VIVO Copa Sudamericana: Alianza Atlético vs. América – minuto a minuto y goles - fecha 4

América de Cali afronta un nuevo reto en la Copa Sudamericana con un vibrante duelo en condición de visitante. Tendrá que sumar de a tres para no perder pisada con respecto al líder del Grupo A, Macará que ya cuenta con siete puntos a la espera de lo que pase con su enfrentamiento ante Tigre en condición de local.

En el grupo todo está apretado y una victoria de América en Perú le haría regresar a la segunda posición en caso de que Macará supere a Tigre o empate en ese duelo en Ecuador. Por ahora, los escarlatas tienen cuatro unidades y si no ganan en Sullana se estarían complicando con la posibilidad de clasificar de manera directa a los octavos de final o en zona de Play-Offs de la competencia.

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América viene con una importante baja en la plantilla por la lesión de Yeison Guzmán. Aunque el cuadro escarlata no ha dado todavía un parte médico, David González dejó claro que no podrá estar en Sullana, y que, probablemente no estaría en los Play-Offs de la Liga BetPlay enfrentando a Santa Fe, primero en Cali, luego en Bogotá.

Por su parte, Alianza Atlético necesita recuperarse de esa derrota contra Macará en condición de local y sumar su primera victoria en la competencia internacional después de solo tener un punto que consiguió en la primera fecha enfrentando a Tigre igualando en la última jugada también en casa.

Ni de local ni de visitante ha conseguido buenos resultados Alianza Atlético, pero esta es una oportunidad grande que tienen por delante para tratar de sumar los primeros tres puntos y poner en problemas al América de Cali que sigue luchando por sellar la clasificación a la siguiente ronda, sea directo o en Play-Offs.

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A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ALIANZA ATLÉTICO VS AMÉRICA DE CALI ESTE MIÉRCOLES 6 DE MAYO POR LA FECHA 4 DE COPA SUDAMERICANA

El partido entre Alianza Atlético vs América de Cali que se disputará este miércoles 6 de mayo en Sullana, Perú arrancará a partir de las 9 de la noche en horario peruano y colombiano. El juego se podrá ver por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE ALIANZA ATLÉTICO VS AMÉRICA DE CALI

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00 P.M.

México: 8:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 10:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 P.M.